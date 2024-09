L’ASSE se déplace à Nantes et devra laver l’affront (8-0 à Nice). Pierre Ekwah s’est présenté en conférence de presse. Il a répondu aux questions des journalistes. Retranscription.

Pierre Ekwah (ASSE) : « On a les moyens de revenir et de résoudre ces problèmes qui existent. Ce n’est pas seulement lié à cette semaine. Par exemple, contre Lille, on a fait un très bon match et, avant cela, on avait également eu une excellente semaine de travail. Donc, on peut dire que Nice a été une piqûre de rappel : on ne peut pas s’arrêter, on ne peut pas se reposer, il faut toujours travailler. Mais sinon, le travail que nous fournissons est la raison pour laquelle je suis confiant en mes coéquipiers. J’ai confiance. Oui, c’est une claque parce que la manière n’était pas au rendez-vous, mais au final, ce sont trois points. C’est vrai que le score est lourd, et je suis totalement d’accord, c’était une honte de prendre un tel score. Mais au bout du compte, ça reste trois points, et surtout, c’est un rappel qu’on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Vous avez fait un bon match contre Lille, certes, mais chaque semaine est comme une nouvelle audition. Et la semaine dernière, on a mal auditionné. »

Une ASSE qui lache ?

Pierre Ekwah (ASSE) : « On n’a pas su répondre. Ce n’est pas que nous avons lâché, car si c’était le cas, le score aurait été encore plus lourd, un score qu’on ne voit quasiment jamais dans le football. Il est arrivé que, parfois, on ne sache pas comment répondre, et c’est ce qui est le plus difficile. Dans ce match, on n’a pas su le faire. Mais, par exemple, contre Lille, nous avons su répondre aux problèmes qu’ils nous ont posés. À Nantes ? Je ne suis pas le coach, mais après cette semaine de préparation, nous sommes prêts, bien sûr. Comme vous l’avez dit, il faut être préparés. La peur peut aussi être bénéfique. Il faut jouer avec cette peur, il faut un peu jouer avec le couteau entre les dents, pour ainsi dire. Mais il faut que cette peur soit positive, un stress constructif qui nous pousse à répondre aux critiques. »

Un soutien inconditionnel des supporters

Pierre Ekwah (ASSE) : « Les échanges avec les supporters ? Les supporters ne nous lâcheront jamais. Même à l’extérieur, à Nantes, nous aurons leur soutien. C’est ça qui est formidable. Ils ne vont jamais nous abandonner, ils nous soutiendront jusqu’à la dernière journée, et nous les remercions toujours pour cela. Nous avons eu une discussion en interne, mais ça reste en interne.

Il y a eu beaucoup de travail sur le terrain. Parce que finalement, la vidéo ne remplace pas l’action. L’action, c’est sur le terrain que ça se passe. Il y a eu beaucoup de travail, surtout défensif, comme vous pouvez l’imaginer. Je ne peux pas tout vous dire, mais nous avons beaucoup travaillé. Revenir aux fondamentaux, à la communication, que ce soit défensivement ou dans d’autres aspects, et c’est ce que nous avons fait et ce que nous allons appliquer lors de notre prochain match contre Nantes. »

Des joueurs derrière leur entraîneur

Pierre Ekwah (ASSE) : « Nous écoutons avant tout les consignes de l’entraîneur, c’est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Il est ouvert aux idées mais c’est lui qui prend les décisions. Je pense que contre Nantes, nous allons nous baser sur ses instructions. Il y a toujours un dialogue ouvert, mais en dernier lieu, c’est lui qui nous donne les consignes, et nous les appliquons. Nous avons entièrement confiance en lui, comme il a confiance en nous. Cette semaine, nous avons cherché à retrouver cette confiance, un peu perdue après le match contre Nice. Mais tout le club a confiance en ce que nous pouvons accomplir cette saison. »