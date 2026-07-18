Pierre-Emerick Aubameyang continue de tracer sa route. Plus de quinze ans après ses débuts professionnels, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne s'apprête à relever un nouveau défi dans un championnat qu'il connaît déjà. Un choix qui confirme son envie de poursuivre au plus haut niveau malgré ses 37 ans.

Pierre-Emerick Aubameyang ouvre un nouveau chapitre. Le Deportivo La Corogne a officialisé ce vendredi la signature de l'ancien Stéphanois en provenance de l'Olympique de Marseille. Le club galicien, fraîchement promu en Liga, s'offre un attaquant d'expérience contre une indemnité estimée à 1,5 million d'euros.

À 37 ans, l'international gabonais s'est engagé jusqu'en 2028. Un contrat qui témoigne de la confiance accordée par le Deportivo à un joueur dont le sens du but reste intact.

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Pierre-Emerick Aubameyang retrouve la Liga

Après avoir privilégié l'Espagne à une offre venue de Turquie, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve un championnat qu'il connaît déjà. Lors de son passage au FC Barcelone, durant la seconde partie de la saison 2021-2022, il avait inscrit 13 buts en 24 rencontres, laissant une excellente impression en Catalogne.

Le défi est différent cette fois. Le Deportivo La Corogne retrouve l'élite espagnole après plusieurs années de reconstruction. Le club galicien, remonté en deuxième division il y a seulement deux saisons, compte désormais sur l'expérience de l'ancien Marseillais pour assurer son maintien.

Ce transfert marque également le douzième club de la carrière d'Aubameyang, lui qui a porté les couleurs de formations prestigieuses comme Dortmund, Arsenal, Chelsea ou encore Barcelone.

Un ancien de l'ASSE qui reste dans le cœur des supporters

Pour les supporters de l'AS Saint-Étienne, Pierre-Emerick Aubameyang demeure un visage marquant des années 2010. Arrivé dans le Forez en 2011, il avait explosé sous le maillot vert grâce à sa vitesse, son efficacité et son enthousiasme communicatif.

Sa saison 2012-2013 reste l'une des plus mémorables de sa carrière stéphanoise. Avec 19 buts en Ligue 1, il avait largement contribué à la qualification européenne de l'ASSE et remporté la Coupe de la Ligue, premier trophée majeur du club depuis plus de trente ans.

Depuis son départ, Aubameyang n'a jamais caché son affection pour Saint-Étienne. Régulièrement interrogé sur son passage dans le Forez, il évoque encore le Chaudron et les supporters stéphanois avec beaucoup de reconnaissance.

En rejoignant le Deportivo La Corogne, l'ancien Vert s'offre un nouveau défi dans un championnat où il avait déjà démontré toute son efficacité. À 37 ans, le Gabonais espère prouver qu'il possède encore les qualités pour faire trembler les défenses de Liga.

Source : L'Équipe