Nouvelle déconvenue hier soir pour l'ASSE face à Marseille (0-2). Alors que l'OM n'a pas eu à forcer son talent, les hommes d'ODO étaient quant à eux trop faibles pour espérer quoi que ce soit... Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Léo Pétrot (3)

Une prestation malheureusement habituelle pour Léo Pétrot, qui n’a pas su répondre aux attentes. Dépassé dans la relance, il a également manqué de soutien de la part de Pierre Cornud. En plus d’être peu influent dans le jeu, il s’est montré fautif sur le penalty accordé en seconde période, alors qu'il intervient avec un coéquipier et que le danger semble modéré.

Dylan Batubinsika (4)

Le défenseur central a tenté d’imposer son physique dans une arrière-garde remaniée. S’il n’a pas commis d’erreurs majeures, il n’a pas non plus brillé par son impact défensif. On attend davantage de leadership de sa part pour stabiliser la défense.

Yunis Abdelhamid (5)

Abdelhamid montre une progression encourageante depuis deux matchs. Contre Marseille, il a affiché davantage de solidité qu’en début de saison. Le dispositif à trois défenseurs, resserrant les espaces, semble lui convenir mieux. Malgré quelques interventions importantes, il reste vulnérable face à des ballons joués dans la profondeur.

Dennis Appiah (4)

Dennis Appiah a livré un match discret. Souvent débordé par les dédoublements marseillais, il a tenté d’apporter offensivement mais avec peu de succès. Connu pour ses qualités et ses limites, son apport reste insuffisant dans un rôle de piston.

Benjamin Bouchouari (4)

Placé sur le côté droit du milieu à trois, une position peu naturelle pour lui, Bouchouari n’a pas réussi à reproduire sa performance face à Lyon. En difficulté face aux déplacements marseillais, il n’a pas su peser dans le jeu. Cependant, sa capacité à jouer sous pression reste un atout qu’il n’a pas pu pleinement exploiter cette fois-ci.

Pierre Ekwah (3)

Remonté d’un cran dans le 5-3-2 initial, Ekwah a semblé perdu, intervenant souvent à contretemps. Les espaces laissés par le milieu ont permis aux Marseillais de dominer cette zone. Il s’est un peu rattrapé en retrouvant une position plus familière dans le 4-3-3 en fin de match.

Louis Mouton (2)

Un match très compliqué pour Mouton, dépassé par l’intensité et la qualité des Marseillais. La marche était trop haute pour lui. Sa bonne volonté ne suffit plus à ce niveau, et le schéma tactique mis en place ne l’a pas aidé à trouver ses marques.

Pierre Cornud (3)

Un retour de blessure difficile pour Cornud, qui n’a ni apporté offensivement ni montré de solidité défensive. Souvent maladroit dans ses relances, il a rendu le ballon à l’adversaire à de nombreuses reprises, facilitant ainsi les assauts marseillais.

Lucas Stassin (3)

Dans une équipe dominée, Stassin a dû se contenter de miettes offensives. Souvent isolé, il a couru dans le vide sans réellement gêner la défense adverse. Sa situation à l’ASSE devient préoccupante, même si le contexte collectif ne l’aide pas.

Zuriko Davitashvili (4)

Le Géorgien a essayé d’animer le jeu offensif avec quelques tentatives de débordement, mais il a été trop souvent esseulé face à la défense marseillaise. Sa frappe à la 2e minute aurait pu changer la donne, mais elle a été bien stoppée par le gardien adverse.

Joueur du match :

Gauthier Larsonneur (6)

Malgré les deux buts encaissés, Larsonneur a été exemplaire. Ses arrêts, notamment le penalty repoussé en seconde période, ont permis à l’équipe de rester dans le match. Sa concentration et son implication sont à saluer, même si le manque de soutien défensif a fini par peser.

L’entraîneur :

Olivier Dall’Oglio (2)

Dall’Oglio semble en manque d’inspiration. Son pari tactique d’un 5-3-2 a échoué face à une équipe de Marseille bien préparée. Le manque d’intensité et d’engagement de ses joueurs reflète également une faille dans la préparation psychologique. Ses discours en conférence de presse, cherchant souvent des excuses extérieures, ne convainquent plus.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33% des rencontres de la saison.