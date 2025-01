L'ASSE va disputer son premier match de l'année 2025 face à Reims ce samedi à 17h. À l'occasion de cette rencontre, le Chaudron sera privé de ces deux kops. Avant ce match, le nouveau coach stéphanois, Eirik horneland s'est présenté en conférence de presse. Des propos à retrouver sur la chaîne YouTube du club.

"Je pense qu'on a été plutôt chanceux ce début de semaine à Saint Étienne parce qu'on avait beaucoup de joueurs sur le terrain. Et j'en suis très heureux qu'on avait un bon groupe pour commencer la semaine."

Un groupe avec plusieurs absents

"Moueffek est prêt, Pétrot est prêt. Amougou va reprendre dimanche et il sera dans le groupe la semaine prochaine. Thomas Monconduit ne sera pas là, puisqu'il est actuellement en réadaptation. Sissoko et Abdelhamid sont suspendus. Nadé est de retour et il est prêt, il a une bonne semaine d'entraînement et prêt à jouer.

L'équipe est prête. L'équipe est formée, on est ciblé, concentré, on a hâte de mener un jeu intense et on est prêt pour demain. C'est une très bonne impression. C'est une bonne équipe, des bons joueurs. Ils sont très volontaires pour apprendre, pour amener de l'intensité dans l'entraînement. Ils se sont montrés volontaires également pour m'intégrer dans ce beau club. Donc, ça a été un très bon, très bon début. Très bonne semaine pour commencer."

Un jeu plus agressif pour l'ASSE ?

"Oui, effectivement, de toute façon pour moi le football est un sport qui est intense. Oui, on veut se montrer agressif, on veut amener l'équipe en avance sur le terrain. À l'ASSE, il y a aussi une très solide fanbase, donc une communauté de supporters très importante. On a un stade aussi qui fait preuve de beaucoup d'énergie. On ressent cette intensité, donc nous, on se doit d'être le reflet de ce stade et de faire un corps avec les supporters.

À la fois, il faut prendre du recul et effectivement, on peut regarder les matchs précédents. Mais il faut aussi se tourner vers les joueurs actuels et apporter notre propre style de jeu. Donc moi, je ne veux pas forcément regarder en arrière. L'ASSE a une grosse histoire, c'est un gros club avec une très belle histoire qui a connu aussi des moments plus difficiles. L'idée aujourd'hui c'est de nous tourner vers l'avenir et d'apporter notre propre style de jeu."

La priorité à l'attaque ?

"Ben pour moi, l'attaque et la défense sont quelque chose qui vont ensemble, qui vont de pair. Je pense que c'est vraiment important qu'on fasse avancer et qu'on amène l'équipe sur le terrain, ce qui est important, c'est de mettre Reims, en difficulté. Je pense qu'en se montrant offensif, ça amène aussi une amélioration de la défense. Et donc voilà, il faut rester sur l'idée de mettre l'adversaire en difficulté. "