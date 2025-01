À mi-saison, la gestion des joueurs à six mois de la fin de leur contrat devient cruciale. Cette situation peut générer une incertitude sportive et administrative, affectant les performances individuelles et collectives. À l’ASSE, ce phénomène ne concerne pas seulement les 10 joueurs de l'équipe fanion dont le contrat expire au 1er juillet, mais également d’autres éléments majeurs de l’effectif des équipes du centre de formation.

Ces joueurs, en quête de clarté sur leur avenir, peuvent être tentés par des propositions extérieures dès janvier, conformément à la réglementation. Une anticipation stratégique, mêlant discussions de prolongation et réflexion sur le mercato, s’impose pour maintenir l’équilibre de l’équipe et préparer l’avenir.

La réserve de l'ASSE

Comme chaque saison, la réserve de l'ASSE aborde ses six derniers mois avec un effectif en transition, marqué par la fin de contrats imminente de 13 joueurs, dont les contrats expirent en juillet prochain. Bien que tous ne quitteront pas le club, il est fort probable que la majorité d'entre eux ne seront pas renouvelés. Cette situation crée une incertitude pour ces joueurs, qui savent que leurs performances sur le terrain des prochains mois joueront un rôle déterminant dans l'avenir de leur carrière à l'ASSE. Le club devra aussi anticiper cette période de changement en prenant des décisions stratégiques pour préparer l’avenir de l’équipe réserve.

Les contrats professionnels

Jebryl Sahraoui

El Hadji Dieye

Marwann Nzuzi

Antoine Gauthier

Israel Kinunga

Boubacar Fall

Mathys Saban

Yanis Lhery

Les contrats stagiaires professionnels

Kenzo Kies

Maedine Makhloufi

Jules Mouton

Simon Cateland

Lamine Ndiaye

Les U18 de l'ASSE à une année charnière

La génération 2007, qui touche à sa fin de formation, vit ses derniers mois au centre de formation de l'Étrat. Pour certains, l'aventure avec l'ASSE se terminera en juin, marquant la fin d'un chapitre important de leur développement. D'autres, cependant, franchiront une nouvelle étape en prenant leur indépendance, en emménageant dans un appartement, et poursuivront leur parcours au sein du club. Parmi cette vague de jeunes talents, plusieurs noms continueront de défendre les couleurs vertes et auront l'opportunité de briller dans le monde professionnel. Ces mois à venir seront donc décisifs pour valider leur futur au sein de l'ASSE.

Nadir El Jamali

Fodé Camara

Axel Dodote

Luan Gadegbeku

Helmi Ben Tiba

Rayan Boukadida

Matteo Houngbo Civier

Mathis Grillot

Maxence Tatuzska

Fares Ben Rahem

Valentin Depalle

Kais Zerga

Hani Guerroudj

Quentin Prud'homme

Maysson Meite

Le club devra notifier aux joueurs et à leurs familles une éventuelle fin de collaboration avant le 30 avril, conformément aux règles établies par la FFF. Cette échéance vise à offrir aux joueurs non conservés le temps nécessaire pour trouver une nouvelle opportunité.

Pour ceux avec lesquels une poursuite est envisagée, trois options leur seront proposées :

un contrat professionnel (d'une durée de 1 à 3 ans),

(d'une durée de 1 à 3 ans), un contrat stagiaire professionnel (sur 2 ans),

(sur 2 ans), ou un contrat amateur.

Si certains cas semblent déjà scellés, les prochaines semaines seront décisives pour affiner les choix du club, clarifier sa stratégie et gérer chaque situation avec tact et professionnalisme.