Eirik Horneland est le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Rares sont les norvégiens à avoir rejoint le Forez dans l'histoire de l'ASSE. Parmi eux, Alexander Soderlund reste dans la mémoire des supporters. Buteur dans le Derby, il a accepté de répondre à nos questions en exclusivité.

Alexander Soderlund, ancien attaquant de l’ASSE, connait très bien le nouvel entraîneur des Verts. Véritable globe-trotter passé par l'Italie, la France, la Belgique ou encore la Finlande et la Suède, c'est bien en Norvège que le géant scandinave a commencé sa carrière. C'est dans le club d'Haugesund qu'Alexander Soderlund débute. Un club où Eirik Horneland a joué, terminé sa carrière de joueur et entrainé. Mais le destin a rapproché les deux hommes une seconde reprise puisqu'ils se sont retrouvés du côté de Rosenborg des années plus tard. L'ancien stéphanois connaît parfaitement le nouvel entraîneur de l'ASSE : « Oui ! J’ai joué avec Eirik (Horneland) dans ma ville natale quand j’avais 17 ans, et je l’ai eu comme entraîneur à deux reprises !"

Horneland, le caractère pour réussir

Après avoir entraîné Haugesund et Rosenborg, Eirik Horneland rejoint Brann Bergen. D'abord en tant qu'assistant, il prend rapidement les rênes de l'équipe. Son caractère et ses principes de jeu font alors des merveilles en Norvège. Ce que nous confirme Alexander Soderlund : "Il a une forte personnalité et sait ce qu’il veut. Il prône un football très agressif et offensif, avec un pressing haut et un jeu qui se projette rapidement vers l’avant. Il est excellent dans la gestion des joueurs, et ses joueurs seraient prêts à mourir pour lui."

Si le choix des dirigeants stéphanois interroge les plus sceptiques, l'ancien buteur de l'ASSE valide et signe ! "Je suis très heureux qu'il devienne l’entraîneur de l’ASSE. Il est très exigeant, que ce soit à l’entraînement ou en match. Une bonne pioche pour les Verts ? Oui ! Ce serait une très bonne recrue pour l’ASSE !"

À présent, on a hâte de voir les débuts d'Eirik Horneland sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Il faudra attendre la réception du Stade de Reims le 4 janvier prochain. Le rendez-vous est pris.