L’ASSE a aligné une équipe compétitive face au Servette FC pour le troisième match de préparation. Une opposition relevée qui va permettre à plusieurs joueurs de se mettre en évidence.

Pour cette troisième rencontre estivale, l’AS Saint-Étienne affrronte un adversaire de taille : le Servette Genève, vice-champion suisse et engagé en Ligue des Champions. Conscient de l’exigence du match, Eirik Horneland a aligné un onze ambitieux avec Larsonneur dans les buts, soutenu par une défense mêlant expérience (Appiah, Bernauer) et jeunesse (Lamba, Traoré). Le milieu, composé de Tardieu, Jaber et Gadegbeku, vise à offrir équilibre et transitions rapides, tandis qu’en attaque, El Jamali, Old et Cardona est chargé de l’animation offensive.

Un onze de départ solide pour le premier vrai test

Ce choix tactique souligne la volonté du coach stéphanois de construire des automatismes solides à trois semaines de la reprise de la Ligue 2. Cette première mi-temps permettra d’évaluer les capacités physiques et techniques du groupe. Ce sera également l'occasion de voir évoluer Chico Lamba pour la première fois sous le maillot Vert.

Le XI stéphanois pour entamer ce troisième match de l’été ! 👥 🆚 @ServetteFC, à 19h30, sur Youtube et en tweets juste ici ! 👋 pic.twitter.com/2aQLojfNH8 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 18, 2025

Une préparation perturbée mais des retours attendus à l'ASSE

Depuis le début de la préparation, l’ASSE a connu quelques pépins physiques. Maxime Bernauer, sorti blessé contre Troyes, a néanmoins rassuré et figure bien dans le onze de départ. Aïmen Moueffek, longtemps absent, fait son retour progressif dans le groupe. Dylan Batubinsika, en instance de départ, est écarté. Du côté offensif, Lucas Stassin poursuit sa phase de reprise tandis que N’Guessan et Bouchouari restent à l'infirmerie.

Les retours annoncés de Moueffek, Lamba (qui va disputer sa première) et Davitashvili donnent un nouveau souffle à un groupe qui se densifie. Leur présence renforce la concurrence à tous les postes, un point crucial dans la construction d’une dynamique de groupe solide.

Les temps de jeu : premiers enseignements de la préparation

Après trois matchs, certains joueurs se démarquent déjà par leur volume de jeu. Bernauer (142 minutes), Tardieu et Cardona (138 minutes chacun) font partie des plus utilisés. Old (135’) et Jaber (130’) suivent de près, illustrant la volonté du staff de stabiliser un socle de titulaires.

D'autres, comme Gadegbeku (50’), El Jamali (74’) ou Lamba (première apparition), sont en phase d’intégration progressive. Cette gestion minutieuse du temps de jeu permet d’éviter les blessures. Tout en maintenant un haut niveau de compétitivité au sein de l’effectif.