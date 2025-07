Auteur d’un doublé en deux minutes face à Waldhof Mannheim, l’ancien attaquant de l’ASSE Ibrahim Sissoko a brillé ce mercredi en amical sous les couleurs du VfL Bochum.

Ce mercredi après-midi, le VfL Bochum disputait son premier match amical de la journée face au Waldhof Mannheim, pensionnaire de 3. Liga. Menés 2-0 après l’heure de jeu, les hommes de Dieter Hecking ont trouvé en Ibrahim Sissoko leur sauveur du jour. Titulaire en pointe, l’ex-Stéphanois s’est offert un doublé en seulement deux minutes pour relancer son équipe, avant que Wittek ne vienne conclure la remontée (3-2).

Un début timide, un retour en force

Si la première période fut marquée par un manque d’occasions nettes et un but adverse sur coup franc dévié (37e), le second acte a pris une tout autre tournure. Après un penalty transformé par Asallari (60e) pour le 2-0 en faveur de Mannheim, c’est Ibrahim Sissoko qui s’est réveillé au bon moment.

Dès la 62e minute, l’ancien buteur de l’ASSE reprenait de la tête une belle combinaison offensive et trouvait le petit filet opposé pour relancer les siens. Deux minutes plus tard, il enchaînait avec une action individuelle pleine de sang-froid dans la surface : feinte courte et frappe sèche au ras du poteau (64e). En deux éclairs, Sissoko remettait Bochum sur les rails.

Une prestation rassurante pour Sissoko

Transféré de l’AS Saint-Étienne cet été, Sissoko semble rapidement trouver ses marques en Allemagne. Après une saison mitigée avec les Verts, l’attaquant malien avait à cœur de se relancer. Ce doublé face à Mannheim n’est certes qu’en match amical, mais il illustre parfaitement ses qualités de finisseur et son importance potentielle dans le système offensif d’Hecking.

« La réaction a été très bonne, surtout au milieu de terrain. Et pour certains, c’était une première occasion de reprendre le rythme », a souligné le coach allemand à l’issue de la rencontre. Nul doute que la performance de Sissoko ne passera pas inaperçue.