Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer une rencontre capitale face à Amiens à l’occasion de la 34ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts qui ont une dernière chance de récupérer la deuxième place sont obligés de gagner en espérant un faux pas du Mans à Bastia. Philippe Montanier a dévoilé les onze joueurs qui débuteront dans le Chaudron. Voici la compo des Verts.

Tombés pour la troisième fois de suite à Rodez, les Verts n’ont pas pu profiter du match nul du Mans à domicile face à Reims. Alors que le coup d’envoi de la dernière journée de Ligue 2 va être donné, l’ASSE sait qu’une victoire ne lui offrira pas obligatoirement un ticket pour l’élite.

Si les Verts s’imposent, ils devront également espérer que les sarthois ne prennent pas de point face à Bastia. En cas de match nul en Corse, il faudra que l'ASSE gagne de plus de deux buts pour monter directement en Ligue 1.

Une hécatombe chez les Verts

Alors que l’ASSE a déjà une infirmerie bien remplie, plusieurs joueurs n’étaient pas certains de pouvoir débuter cette partie. Touché après un contact avec Mickaël Nadé à Rodez, Gautier Larsonneur soufre du genou. Le gardien stéphanois ne peut pas sur de pouvoir tenir sa place.

Egalement touché dans l’Aveyron, Kévin Pédro avait dû cèder sa place. Le jeune joueur stéphanois espérait faire son retour ce week-end. Philippe Montanier avait cependant annoncé jeudi que sa présence n’était pas assurée. Il n’est pas dans le groupe.

Absents à Rodez, Zuriko Davitashvili et Aïmen Moueffek étaient également dans l’incertitude. Les deux joueurs ont repris individuellement cette semaine. L’ASSE espérait pouvoir les inscrire sur la feuille de match ce soir.

Julien Le Cardinal avait, quant à lui, plus de chances de retrouver le onze. L’ancien bastiais a fait son retour au collectif cette semaine après avoir manqué le déplacement de la semaine dernière.

L’ASSE savait déjà qu’elle ne pouvait pas compter sur Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Paul Eymard, Florian Tardieu et Nadir El Jamali.

La composition de l’ASSE