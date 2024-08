Les joueurs d’Olivier Dall’Oglio recevaient ceux de Didier Digard ce dimanche à 21h. Pour cette première dans le chaudron, l’ASSE voulait faire tourner le compteur point face à une équipe de son championnat. Résumé de la rencontre jouée sur la chaine DAZN, nouveau diffuseur de la ligue 1.

Une première poussive pour l’ASSE

Les deux équipes s’offrent un quart d’heure d’observation. La première belle occasion est pour les havrais. Sur une perte de balle de Nzuzi, les ciels et marines se projetent et Abdelhamid puis Larsonneur sont mis à contribution. Le premier frisson dans la défense de l’ASSE. À la 25ᵉ, sur une combinaison sur coup franc, Toure est proche d’ouvrir la marque, mais sa tête passe au-dessus de la barre stéphanoise.

Enfin, les stéphanois réagissent et s’offrent leur première grosse situation. Sur un coup franc joué en deux temps. Mathieu Cafaro a le temps d’armer sa frappe à l’entrée de la surface. Sa tentative s’écrase sur la balle transversale, c’était à quelques centimètres ! Peu après, sur un bon centre de Nzuzi, Cafaro est seul et envoie de la tête dans les bras de Desmas. Quel dommage ! La mi-temps se termine sur une frappe sans danger de Marwann Nzuzi. À la pause, les deux équipes sont dos à dos. 0-0.

Surpris sur CPA !

La deuxième commence sur un rythme plus intense. Sur un corner, le ballon revient au point de penalty pour Amougou qui tire mais sa frappe rase le poteau ! INCROYABLE ! Dans la foulée, toujours sur corner, Sissoko dévie au premier poteau et Abdelhamid est proche de conclure au second poteau mais ça passe au-dessus !

Et comme il est souvent coutume lorsque tu ne concrétises pas tes occasions, Le Havre va obtenir un penalty sur une faute d’Appiah dans la surface. Toure transforme, 1-0 pour le HAC ! Le but débride l’ASSE. Louis Mouton s’essaie à 25m mais Desmas arrête le ballon avec réussite. Finalement, sur un corner concédé bêtement par Abdelhamid, Sangante double la mise et douche le chaudron. 2-0 pour les visiteurs. Wadji après son entrée pense réduire la marque à deux reprises mais il croise trop sa frappe sur les deux opportunités. Le score n’évoluera plus, les Verts s’inclinent une seconde fois en autant de rencontres !