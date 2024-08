L’ASSE affrontait Le Havre pour le compte de la deuxième journée de championnat. Une rencontre qui s’est soldée par une défaite 0-2 pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio. Face à une équipe plus mûre et qui a su se montrer décisif sur les coups de pieds arrêtés, l’ASSE (re)découvre la ligue 1.

Il faudra que l’apprentissage se fasse vite. Les trois prochaines rencontres qui attendent l’ASSE s’annoncent des plus compliquées. En effet, les Verts se déplaceront à Brest, recevront Lille avant d’aller à Nice. Le club veut à tout prix éviter le 0 pointé après cinq journées de championnat. Pourtant, la possibilité de ne pas avoir ouvert le compteur point au soir du 22 septembre existe…

Le penalty de la tourmente !

Le match a basculé à la 57ᵉ minute de jeu quand Dennis Appiah concède le penalty. Pris de vitesse, le latéral stéphanois est déséquilibré au duel et veut tacler de la tête pour éviter l’attaquant havrais de pénétrer dans la surface. Il fauche le joueur, l’arbitre n’hésite pas, il désigne le point de penalty.

Abdoulaye Touré, le joueur du Havre, prend le ballon et se présente face à Gautier Larsonneur. Après avoir marqué une panenka, le joueur du HAC s’est permis de chambrer le portier stéphanois. Une attitude qui n’a pas plu à Gautier Larsonneur. Une réaction qui lui a valu un carton jaune.

Touré (HAC) se paye Larsonneur (ASSE) !

Le joueur du Havre est revenu en zone mixte sur le penalty de la discorde. Il a donné sa version des faits et justifier son comportement après son but sur RMC Sport : « Larsonneur ne faisait que de m’insulter. Je me suis dit qu’une Panenka, pour lui clouer le bec, c’est pas mal ». Le match retour est déjà lancé entre les deux joueurs qui ne partiront pas ensemble en vacances à priori.