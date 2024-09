L’ancien capitaine emblématique de la grande épopée stéphanoise s’est montré catastrophé par le match d’hier soir de l’ASSE à Nice (8-0). Présent sur les antennes de RMC Sport, il n’a pas mâché ses mots ! Extraits.

« Je ne comprends pas qu’on continue à œuvrer avec une cellule de recrutement qui avait déjà ses limites en ligue 2 » (Larqué après la déroute de l’ASSE à Nice)

Jean-Michel Larque sur RMC après la défaite contre Nice (8-0) : « Ce n’est même pas une mini crise. J’ai eu la chance de regarder les matchs de Saint-Étienne la saison dernière en ligue 2 dont certaines qui ne font même plus partie de la ligue 2 tellement elles étaient faibles. J’avais vu un match Saint-Étienne-Valenciennes (0-0) où l’ASSE aurait pu perdre si Larsonneur n’avait pas arrêté un penalty et j’ai vu une victoire contre Concarneau grâce à un but d’un défenseur central (1-0, but de Nadé).

Moi, je suis stupéfait de voir les dires des supporters… oui il faut vendre, il faut vendre mais quand je vois les clubs lorsqu’ils sont vendus notamment à des fonds d’investissement ou à des financiers ? Que sont devenus les Girondins de Bordeaux et le FC Sochaux ? On craint le pire chez le rival de l’Olympique lyonnais avec le passage à Textor… Aujourd’hui quand on a une équipe de ligue 2 qui est montée à la force du poignet avec de la réussite et un FC Metz à 10 et que la cellule de recrutement avait trouvé ses limites la saison passée continue à œuvrer. Je n’ai rien contre Perrin et Rustem qui sont les responsables, enfin, je crois que ce sont eux qui sont les responsables parce que c’est tellement nébuleux. »

« Abdelhamid ? Il lui manquait un képi et un bâton pour faire la circulation et dire aux attaquants de Nice : le but, c’est par là ! »

« Honnêtement, je pense m’intéresser au football depuis 65 ans si ce n’est davantage. Sur le recrutement qui a été fait, j’en connais qu’un qui est le défenseur central de Reims, un pré retraité, Abdelhamid. Je dirais pire hier, il lui manquait un képi et un bâton pour faire la circulation et dire aux attaquants de Nice : le but, c’est par là ! C’est ahurissant.

Si vous mettez une équipe de ligue 2 comme mes amis de Bastia ou ceux du Pau FC, ils ne vont pas prendre 6 buts à Nice en une mi-temps ! Il n’y a rien et il ne se passe rien. Quand vous avez un président qui est au abonné absent 30/31 jours ou 29/30 en fonction du mois… Ça ne peut pas marcher ! J’ai honte et j’ose espérer que les joueurs, le staff et les dirigeants ils ont autant honte que moi mais je n’en suis pas sûr. On ne me parle que de ça depuis hier mais quesque vous voulez que je dise ? Je baisse la tête ! Ce n’est pas possible, ce n’est pas admissible qu’avec le budget de l’ASSE on se comporte comme ça.

« Ma colère est immense, j’ose espérer qu’ils ont honte ! »

Je vais même vous raconter une anecdote. La saison passée je suis venu avec tous les Verts de 76 de Dominique Rocheteau à Ivan Curkovic. Je crois que vous en avez entendu parler de ces joueurs-là. On est sur le banc de touche pour saluer la mémoire de Georges Bereta qui était le capitaine avant moi. Quand les joueurs se sont échauffer, ils y en a un qui nous a salué, un seul ! Les autres, ils ignorent, ce sont des mercenaires ! Ce n’est pas possible de prendre 6 buts en une mi-temps. Soit ils sont sortis la veille, soit ils ont lâché le coach. Ma colère est immense, j’ose espérer qu’ils ont honte ! »