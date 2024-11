L’ASSE accueillera Marseille en clôture de la 14ᵉ journée de Ligue 1, le dimanche 8 décembre à 20h45. La billetterie a ouvert pour les abonnés dès ce samedi soir. Les prix des billets ont augmenté depuis la dernière saison des Verts dans l’élite. Une augmentation qui fait réagir les supporters.

L’ASSE peut compter sur un stade bien garni

À chaque rencontre depuis la fin des huis clos partiels, le Stade Geoffroy Guichard comptait plus de 30 000 spectateurs cette saison. Le Chaudron a d’ailleurs été à guichets fermés face à Lens, en octobre dernier. Ce week-end, plus de 33 000 personnes ont assisté à la victoire face à Montpellier.

La saison dernière, les performances stéphanoises lors de la seconde partie de saison ont conduit à plusieurs guichets fermés. L’ASSE a enchaîné 7 matchs consécutifs avec le maximum de supporters possible au Stade Geoffroy Guichard en fin de saison dernière. Durant cette période, les Verts n’avaient d’ailleurs perdu que 2 points à domicile. C’était lors de la 37ᵉ journée face à Rodez. Un match nul qui avait coûté la perte de la 2ᵉ place au classement et donc la montée directe en Ligue 1.

Des tarifs en forte hausse

Ce samedi, la billetterie pour ASSE - OM a ouvert pour les abonnés. Les membres ainsi que les acheteurs de places en Ligue 2 seront les prochains à pouvoir accéder à la billetterie. Le club souhaite remplir son stade rapidement avant l’ouverture au grand public ce lundi. Les tarifs pour cette rencontre font jaser sur les réseaux sociaux. Les prix pour le dernier ASSE - OM en avril 2022 étaient bien plus bas que ceux proposés pour l’affiche du 8 décembre. À titre d’exemple, la place en Corner Nord lors de la saison 2021-2022 était à 25€ en plein tarif. 22€ en tarif réduit et 18€ pour les moins de 16 ans. Pour la même rencontre, cette saison, la place est à 50€ en plein tarif. 45€ en tarif réduit et 35€ pour les moins de 16 ans.

En tribune Henri Point, il faudra débourser entre 50 et 100€ en plein tarif pour assister à Saint-Etienne - Marseille. Lors de la saison 2021-2022, les prix variaient entre 35 et 70€ pour cette même affiche. Seuls les tarifs du Corner Famille n’ont pas connu de gros changements. Les prix ont connu une hausse d’1€ pour le plein tarif et 6€ pour le tarif -16 ans. Les tarifs risquent d’être les mêmes pour les matchs face à Paris et Lyon car ils sont considérés comme des matchs de Gala, au même titre que l’OM.

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, une augmentation des prix a été constatée sur la billetterie. Si cela pourrait être expliqué par la montée en Ligue 1, les tarifs lors des dernières saisons en Ligue 1 étaient plus bas. Au niveau des abonnements, ils coutaient 160€ en Kop. Le renouvellement était de 145€ pour 19 matchs en 2021-2022. Cette saison en Kop, pour 2 matchs de moins, le nouvel abonnement coutait 190€. Le renouvellement coûtait 160€. En tribune Henri Point, les prix des abonnements ont augmenté d’entre 5 et 20€ par rapport à la dernière saison des Verts en Ligue 1.

Comparaison des tarifs

Voici une comparaison détaillée des tarifs entre le ASSE - OM de la saison 2021-2022 et celui à venir :