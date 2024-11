Comme pour chaque semaine de compétition, le service communication du club de l'ASSE a offert un inside qui retrace les coulisses de la préparation du match contre Montpellier. Voici la vidéo ci-dessous.

Un match maitrisé par l'ASSE

La rencontre débute par un hommage émouvant à Rachid Mekhloufi, avec un coup d’envoi symbolique donné par ses filles. Dès les premières minutes, les actions s’enchaînent des deux côtés. Montpellier et Saint-Étienne ratent plusieurs occasions franches en première mi-temps, marquée également par des interruptions, comme un penalty annulé après intervention de la VAR.

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne frappe fort : Benjamin Bouchouari ouvre le score à la 46e minute d’une volée imparable. Montpellier tente de revenir au score, mais les Stéphanois tiennent bon grâce à des interventions décisives de leur gardien, Gauthier Larsonneur. Une seconde décision de penalty contre Saint-Étienne est également annulée après consultation vidéo.

Malgré une fin de match tendue et de nombreuses tentatives montpelliéraines, l’ASSE conserve son avantage et s’impose 1-0.

Le discours de Dall'Oglio à l'issue du match

À l'issue de la victoire contre Montpellier, Olivier Dall'Oglio s'est adressé à son groupe. Voici ses mots.

"On a gagné, c'était un match important. Ça allait être compliqué face à une équipe qui a besoin de points. Ce n'est pas facile à jouer ce genre de match. Félicitations ! Je sais qu'on a eu 15 jours avec des absents, on n'a pas pu travailler comme on voulait. On n'a pas fait une grande première mi-temps mais la deuxième était plus intéressante. C'est une victoire importante pour le club. Vous pouvez être fier, vous pouvez vous reposer tranquillement. On peut préparer maintenant le match de Rennes qui sera différent. Ce match est un cap, un cap important. On a souffert ensemble mais c'est comme ça qu'on devient une grande équipe. Vous l'avez fait ensemble, Bravo."