Depuis sa prise de contrôle de l’ASSE, Kilmer affiche des ambitions élevées sur le marché des transferts. Des ambitions qui contrastent avec une réalité sportive et économique plus terre-à-terre. Malgré des pistes très séduisantes, le club n’est pas toujours parvenu à concrétiser des gros dossiers qui auraient pu changer son visage. Un paradoxe frustrant, mais révélateur d’un projet aux contours encore en gestation.

L’été dernier, l’ASSE semblait proche d’un joli coup. Thierno Barry, buteur longiligne et prometteur, était à deux doigts de rejoindre le Forez. Mais alors que tout semblait aligné, l’attaquant a filé à Villarreal. Une saison plus tard, le natif d’Aix-les-Bains compte 19 buts en 41 matchs et a été appelé en équipe de France Espoirs. Une trajectoire qui aurait pu – peut-être dû – débuter dans le Chaudron.

Même constat quelques semaines plus tard avec le Suédois Sebastian Nanasi. Auteur d’une saison aboutie à Malmö, il avait tapé dans l’œil de la cellule de recrutement stéphanoise. Mais là encore, c’est Strasbourg qui a su conclure. Résultat : un rôle décisif dans la belle saison alsacienne, ponctuée par une qualification européenne.

Enfin, cet hiver, Saint-Étienne a tenté un nouveau coup d’éclat avec le latéral serbe Mimovic. Le profil parfait pour renforcer une défense en souffrance. Mais le joueur a finalement pris la direction de Fenerbahçe. Un choix difficile à contester au vu de l’exposition européenne et des moyens proposés.

L’ambition de l'ASSE se heurte à la réalité

Ces échecs successifs interrogent. Pas sur les intentions – claires et louables – de Kilmer, mais sur la capacité du club à transformer ces tentatives en renforts concrets. L’ASSE, reléguée, n’a plus l’attractivité d’antan. Elle ne peut ni surpayer les joueurs, ni leur offrir un projet sportif immédiat en Ligue 1. Dans ce contexte, difficile de lutter face à des clubs installés en première division ou à l’échelle continentale.

Ce n’est pas la qualité des profils ciblés qui est en cause, bien au contraire. Ils montrent que la cellule de recrutement sait bien travailler, anticiper, dénicher de vrais talents. Mais le timing, les moyens et la réalité de la Ligue 2 freinent toutes les ardeurs. Et la frustration grandit.

Un projet séduisant, mais encore trop théorique

Kilmer, en visant grand, veut marquer les esprits. Rétablir un statut. Montrer que l’ASSE n’est pas un club de Ligue 2 comme les autres. Mais en football, la réputation ne suffit pas. Le marché est impitoyable, et les échecs répétés fragilisent autant qu’ils témoignent d’un certain potentiel. Dernier exemple, le défenseur Serge Raux-Yao (libre à la fin de saison 2024-2025) est courtisé par le Torino selon L'Équipe et l'ASSE ne pourra pas concurrencer le club italien, bien plus attractif en tout point.

Le club doit désormais trouver le bon curseur. Continuer à viser des profils ambitieux, oui, mais sans tomber dans l’illusion. Il faut savoir conclure. Quitte à cibler des joueurs un cran en dessous, mais disponibles, motivés et compatibles avec les réalités économiques et sportives du moment.

Cette approche plus pragmatique pourrait permettre à l’ASSE de renforcer son effectif avec des joueurs réellement engagés dans le projet. Des joueurs capables de relever le défi de la remontée, sans être trop tentés par des vitrines plus brillantes.

En conclusion

Kilmer vise haut. Peut-être trop haut, pour l’instant. L’ASSE a les idées, la vision, la structure. Mais elle doit se confronter à la réalité du terrain et du marché. Les dossiers Barry, Nanasi ou Mimovic en ligue 1 l’ont montré : sans résultats immédiats, sans Ligue 1 et sans surenchère, Saint-Étienne restera une option secondaire pour bien des talents.

Néanmoins, le fait de viser les dossiers les plus compliqués en début de mercato a du sens. En effet, les dossiers les plus accessibles seront fait en fin de période, alors qu'il reste 2 mois avant la fermeture du mercato et une reprise dans 7 semaines, le club n'est pas en retard dans l'élaboration de son effectif. La cellule de recrutement est sur la bonne voie. Il faudra simplement ajuster la mire au bon moment au fil de l'avancée du mercato !