Pour la huitième fois de la saison, l’ASSE s’est imposée en Ligue 2. C’est le cinquième succès en autant de rencontres à domicile. Pour continuer sur cette dynamique, Ian Cathro peut s’appuyer sur un effectif solide, avec un mix de jeunesse et d’expérience. Indéboulonnable, Kévin Pedro fait partie des belles confirmations de ce début de saison. Retour sur son match face au FC Nantes.

Latéral gauche, latéral droit ou défenseur central… Kévin Pedro a déjà été utilisé à plusieurs postes cette saison. À seulement 20 ans, il a démontré d’énormes qualités. Le coach stéphanois a d’ores et déjà éliminé un poste, mais ne sait guère où Kévin Pedro sera le plus à l’aise au cours de sa carrière :

« Pour être honnête, je ne sais pas quelle est la meilleure position pour Kévin, entre ses positions sur le côté ou dans l’axe. Latéral gauche, non. »

Le match remporté 1-0 face au FC Nantes en est la parfaite illustration. Après avoir débuté la partie en tant que défenseur central, aux côtés de Julien Le Cardinal, Kévin Pedro a fini en tant que latéral droit. C’est Joao Ferreira, latéral droit de métier, qui a terminé la partie sur le côté gauche. Kévin Pedro s’est ensuite retrouvé avant-dernier passeur sur le but signé Augustine Boakye, en éliminant plusieurs joueurs nantais. C’est une nouvelle preuve de sa progression sur le plan offensif.

Une prestation de haut niveau face aux Canaris pour Kévin Pedro

L’ASSE n’a pas encaissé le moindre but depuis le retour de la trêve internationale. Encore une fois face aux Canaris, la charnière centrale a été particulièrement solide, et Kévin Pedro s’est montré très à l’aise en compagnie de Julien Le Cardinal. Au cours de la partie, Kévin Pedro a réussi 91 % de ses passes (83/91). Souvent trouvé, il n’a pas hésité à monter dans le camp adverse face à une équipe nantaise bien regroupée. En effet, 37 de ses passes tentées (31 réussies) l’ont été dans le camp nantais.

Le jeune international congolais a en plus remporté 5 des 7 duels qu’il a disputés. Pas en reste offensivement, notamment sur son replacement en tant que latéral après l’heure de jeu, il a apporté de la vitesse et de la percussion sur son côté droit. Cela a permis de faire la différence à la 90e minute de jeu sur l’unique but de la rencontre. Dans une vidéo publiée sur X, La Mise au Vert nous propose d’ailleurs une compilation de sa rencontre.

📽️ Kevin Pedro vs. Nantes https://t.co/mv3bpkTZIM — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 25, 2026