Installé comme titulaire par Ian Cathro durant la préparation, João Ferreira a vu son début de saison stoppé net par un choc violent contre Clermont. De retour à la compétition après trois semaines d’absence, le latéral portugais doit désormais reconquérir sa place à droite.

Dans le cadre de sa revue d’effectif pendant la trêve internationale, Peuple Vert s’intéresse à João Ferreira. Titularisé lors des deux premières journées de Ligue 2, le Portugais de 25 ans figurait au sommet de la hiérarchie de Ian Cathro sur le flanc droit de la défense. Mais sa trajectoire a subitement été freinée lors de la réception de Clermont.

Un choc effrayant et un arrêt forcé pour João Ferreira

Le 14 août dernier, le latéral stéphanois a été victime d’un choc impressionnant. Mis KO sur le coup, il a dû quitter la pelouse du Chaudron sur civière avant d’être évacué vers l’hôpital.

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Cet événement l’a tenu éloigné des terrains durant deux rencontres, face à Grenoble et Dijon. Une indisponibilité qui a profité à Kévin Pedro, propulsé dans le onze de départ, sur le côté droit. João Ferreira a finalement fait son retour au jeu lors de la 5ᵉ journée contre Montpellier (13 minutes), avant d’enchaîner 20 minutes à Dunkerque et de rester sur le banc à Metz.

Le profil du latéral athlétique et vertical

L’analyse de sa fiche Data’Scout met en avant un joueur au profil très spécifique : il se classe au 1ᵉʳ rang des « Latéraux Défensifs » (indice 61) et au 5ᵉ rang des « Latéraux Athlétiques » (indice 60) de Ligue 2. Lors de cette analyse, il est tout de même important de prendre en compte le fait que João Ferreira n’a joué que 146 minutes depuis le début de la saison.

Les qualités de João Ferreira se situent principalement dans la projection et le volume athlétique :

Il brille par son explosivité, affichant un 95ᵉ centile pour le nombre de sprints, un 92ᵉ centile pour la distance parcourue en sprint ainsi que pour les accélérations brusques.

Très vertical dans ses intentions, il pointe au 98ᵉ centile pour les passes réceptionnées et au 83ᵉ centile pour les courses progressives. Il cherche systématiquement à faire progresser le ballon par la passe.

Fort dans le domaine aérien (91ᵉ centile de duels aériens gagnés), João Ferreira s’appuie également sur un fort volume de tacles (77ᵉ centile de duels défensifs disputés).

Sa fiche souligne en revanche des axes de travail bien identifiés. Il tente très peu de dribbles (33ᵉ centile) et présente une distance globale parcourue par match assez faible (39ᵉ centile), privilégiant l’intensité des courses à la quantité.

Une concurrence relancée à droite

Alors que la trêve internationale permet d’enchaîner le travail tactique, João Ferreira totalise 146 minutes de jeu réparties sur 4 apparitions. S’il avait la faveur de Ian Cathro cet été, la montée en puissance de Kévin Pedro durant son indisponibilité redistribue les cartes.

Sa capacité à enchaîner les efforts à haute intensité et son impact dans les duels aériens restent des atouts majeurs pour le staff stéphanois. La reprise du championnat contre Rodez donnera une première indication sur sa capacité à réintégrer le onze de départ. Le portugais est bien présent du côté de Saint-Etienne, pendant que Kévin Pedro est lui avec le Congo.

La note de João Ferreira : 6/10

Notre note : 6/10.

Son début de saison reste difficile à évaluer en raison de son arrêt forcé. Séduisant lors des matchs de préparation et précieux par son jeu vers l’avant, le Portugais a été coupé dans son élan. S’il a rapidement retrouvé le groupe professionnel, il doit désormais retrouver son rythme maximal pour récupérer son statut de titulaire à droite.