Auteur d’une prestation particulièrement convaincante face à Rodez (2-0), Kévin Pedro a marqué des points auprès d’Ian Cathro. Habituellement utilisé sur le côté droit de la défense, le jeune Stéphanois a démontré qu’il pouvait également évoluer dans l’axe. Interrogé sur son poste idéal, l’entraîneur de l’ASSE a livré une réponse révélatrice : il n’a pas encore tranché et souhaite continuer à développer sa polyvalence. De quoi envisager un repositionnement durable ?

La victoire de l’ASSE contre Rodez a permis à plusieurs joueurs de se mettre en évidence. Parmi eux, Kévin Pedro a particulièrement retenu l’attention. Repositionné dans l’axe droit de la défense en raison des absences de Julien Le Cardinal et Chico Lamba, le jeune Stéphanois a parfaitement répondu aux attentes.

Solide dans les duels, attentif dans ses interventions et à l’aise dans la relance, Pedro a confirmé qu’il possédait les qualités nécessaires pour évoluer à plusieurs postes.

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Une prestation qui relance une question importante pour son avenir : doit-il poursuivre sa progression comme latéral droit ou s’installer progressivement en défense centrale ?

ASSE : Ian Cathro ne sait pas encore où Kévin Pedro sera le meilleur

Interrogé sur le poste de prédilection de son jeune défenseur, Ian Cathro a reconnu ne pas disposer d’une réponse définitive.

« Pour être honnête, je ne sais pas quelle est la meilleure position pour Kévin, entre ses positions sur le côté ou dans l’axe. Latéral gauche, non. »

Le technicien écossais considère avant tout Pedro comme un joueur doté d’un potentiel particulièrement intéressant. Et il refuse de limiter prématurément son développement à une seule position.

« C’est un jeune joueur avec un très haut potentiel. Et si je dois me projeter sur un poste de prédilection, celui qu’il pourra occuper dans dix ans, très honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir donner une réponse. »

Une déclaration qui témoigne de la réflexion menée par le staff stéphanois. À ce stade de sa carrière, Kévin Pedro dispose encore d’une marge de progression importante et son profil pourrait évoluer au fil des saisons.

Un développement simultané à deux postes

Plutôt que de choisir immédiatement entre le poste de latéral droit et celui de défenseur central, Ian Cathro souhaite continuer à faire progresser son joueur dans les deux rôles.

« Ce que nous faisons en ce moment, c’est d’essayer de développer ses capacités sur ces deux postes, parce qu’on a aussi une équipe qui nous permet de le faire. »

La construction de l’effectif stéphanois offre effectivement plusieurs possibilités au staff. Le coach des Verts estime que cette polyvalence constitue une véritable richesse.

« On a trois stoppeurs, on a aussi un jeune joueur qui peut jouer ce rôle-là et on a aussi Kévin qui peut entrer en compte et qui peut également jouer sur le côté droit. Notre équipe est faite pour avoir cette polyvalence. »

Dans cette organisation, Pedro représente donc une option supplémentaire pour Ian Cathro, capable de répondre à différents besoins selon les absences, les adversaires ou les choix tactiques.

Sa prestation face à Rodez a notamment démontré qu’un repositionnement dans l’axe ne constituait pas une solution de fortune.

Kévin Pedro : aucune décision précipitée à l’ASSE

Reste a savoir si le jeune défenseur finira par s’installer définitivement dans l’axe. Pour Ian Cathro, il est encore trop tôt pour répondre à cette question.

« Je pense qu’il viendra un moment où le joueur lui aussi se sentira plus à l’aise, plus fort dans une position. Mais pour le moment, on ne doit pas précipiter ce moment et cette décision. Le temps viendra. »

L’entraîneur stéphanois préfère donc laisser son joueur poursuivre son apprentissage sans lui imposer immédiatement une spécialisation.

« On doit garder l’esprit ouvert et essayer de le faire avancer dans ces deux positions où il est excellent. »

Ce discours pourrait avoir des conséquences sur la gestion de la concurrence dans les prochaines semaines. Avec le retour possible de Julien Le Cardinal et celui attendu de Chico Lamba, Ian Cathro devra faire des choix pour composer sa défense.

Mais la polyvalence de Pedro pourrait justement lui permettre de conserver une place importante dans la rotation, quel que soit le secteur dans lequel il sera utilisé.

Une nouvelle dimension pour le jeune Stéphanois ?

Formé à l’ASSE, Kévin Pedro avait déjà eu l’occasion de jouer dans l’axe, notamment lors du déplacement à Troyes la saison dernière. Sa prestation contre Rodez confirme donc des aptitudes déjà entrevues.

Pour le staff stéphanois, l’enjeu est désormais de transformer ces qualités en performances régulières, sans brûler les étapes.

Le défenseur possède encore du temps pour affiner son profil. Et Ian Cathro semble déterminé à lui laisser la possibilité d’explorer plusieurs solutions avant de fixer définitivement son avenir à un poste.

Une chose est certaine : Kévin Pedro n’est plus seulement une solution sur le côté droit. Sa capacité à évoluer dans l’axe offre une nouvelle alternative à l’ASSE. Et son entraîneur ne compte pas refermer cette porte de sitôt.

ASSE : La performance de Kévin Pedro en images