Des passes décisives en série, plusieurs buteurs et une expulsion en Ligue 2 : les anciens Verts ont connu des fortunes diverses ces derniers jours. De Columbus à Athènes, certains ont largement participé aux bonnes performances de leur équipe.

Dylan Chambost n’a pas marqué contre Toronto, mais il a presque tout préparé. Lors de la victoire de Columbus samedi (4-2), l’ancien milieu de l’ASSE a délivré trois passes décisives, sa meilleure performance sur une rencontre depuis son arrivée aux USA.

Son pied gauche a d’abord trouvé Malte Amundsen sur corner. Le défenseur a récidivé au retour des vestiaires, encore sur un ballon de Chambost après un coup de pied arrêté. Le Français a ensuite servi Brooks Lennon pour le quatrième but du Crew. Trois passes, trois buts et une soirée qui compte pour le joueur formé à Saint-Étienne : selon Columbus, Chambost devient le sixième joueur de l’histoire du club à atteindre au moins trois passes décisives dans un même match.

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Maxence Rivera a lui aussi fait briller un partenaire. Avec Heerenveen, il a offert deux passes décisives à Jacob Trenskow, aux 24e et 66e minutes, lors du succès à La Haye (3-2). Deux centres pour deux buts : l’ancien Stéphanois a été déterminant dans une rencontre que les Frisons ont dû défendre jusqu’au bout.

Namri marque contre son ancien club, Moukoudi lance l’AEK

Anas Namri a retrouvé Virton avec le maillot de Seraing et ne lui a fait aucun cadeau. Le latéral a participé à la victoire 3-1 avec une passe décisive sur l’ouverture du score, puis un but en seconde période. Une prestation XL contre le club où il avait poursuivi sa carrière après son départ du Forez.

En Grèce, Harold Moukoudi a ouvert la voie à une large victoire de l’AEK Athènes contre Panetolikos (5-0). Dès la quatrième minute, le défenseur a repris de la tête un corner de Petros Mantalos. L’AEK a ensuite déroulé pour s’offrir une soirée bien plus tranquille que celle des Verts face à Nantes.

▶ Voir le but de Moukoudi et le résumé d’AEK–Panetolikos

Trois autres anciens ont trouvé les filets. Jules Meyer a marqué à la 29e minute lors du succès du CSKA 1948 Sofia contre Botev Plovdiv (4-0), vendredi. Ibrahim Sissoko a participé à la victoire de Muglaspor contre Istanbulspor (5-0), avec un but juste avant la pause. Enfin, Lamine Ghezali, entré à la 71e minute avec l’AC Oulu, a marqué à la 85e lors d’un spectaculaire succès à Gnistan (4-3).

Trois anciens Verts passeurs, Morel expulsé

En Ligue 2, Yvann Maçon a offert le but de Grenoble à Pau vendredi. Une contribution insuffisante puisque les Isérois se sont inclinés 2-1, face à une équipe où Anthony Briançon et Brice Maubleu ont disputé toute la rencontre.

Vagner a connu une issue plus heureuse à Chypre. Entré à la 61e minute avec l’Ethnikos Achnas, il a délivré la passe du troisième but lors du succès à Anagennisi Derynia (3-1). Oussama Tannane a également été passeur sur le premier but d’Al-Arabi, battu à Al Wakrah (3-2), dans une rencontre intégralement disputée par Jordan Veretout.

La soirée a été plus difficile pour Jordan Morel. Averti à la 49e minute contre Metz, le Dunkerquois a reçu un second carton jaune à la 61e. Malgré son infériorité numérique, son équipe a réussi à égaliser et à conserver le point du nul (1-1).