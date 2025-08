À l’essai avec l’ASSE, Ahmadou Bamba Kane, jeune défenseur central de l’académie Diambars au Sénégal, a montré de belles promesses lors du tournoi de Ploufragan avec l’équipe réserve.

Déjà connue pour avoir révélé le jeune milieu Lassana Traoré, l’académie Diambars pourrait bien avoir envoyé une nouvelle pépite à Saint-Étienne. Ahmadou Bamba Kane, défenseur central longiligne et gaucher, a récemment été aperçu sous les couleurs stéphanoises lors du prestigieux tournoi de Ploufragan, où la réserve de l’ASSE peaufine sa préparation estivale.

Aligné avec les Verts, le jeune joueur a su se faire remarquer par ses qualités défensives naturelles : solide dans les duels, bon dans le placement, et disposant d’un vrai bagage athlétique pour son âge. Son profil physique et sa patte gauche intriguent, dans une défense souvent en quête de stabilité et de diversité.

Bamba Kane : du potentiel pour l'ASSE

S’il dégage une réelle ouissance dans les interventions défensives, Ahmadou Bamba Kane reste un profil brut. Son jeu avec ballon, notamment dans les phases de relance sous pression, montre encore des lacunes. C’est notamment sur ce plan que les éducateurs stéphanois devront l’accompagner s’il venait à intégrer durablement le projet du club.

Son jeune âge n’aide pas à stabiliser ses performances, mais ce qu’il laisse entrevoir sur le plan défensif peut justifier pleinement cet essai estival. Son engagement et son sérieux ont été soulignés par plusieurs observateurs présents au tournoi. En somme, un potentiel à travailler, mais qui semble déjà coller à l’exigence du haut niveau.

Un joueur né en 2009 ?

Selon les données disponibles sur Transfermarkt, Bamba Kane serait né en 2009, ce qui ferait de lui un joueur âgé de seulement 15 ans. Une information à prendre avec prudence, puisque le club ne l’a pas confirmée officiellement. Si tel était le cas, il ne pourrait pas s'engager officiellement avec l’ASSE avant au moins deux saisons, conformément à la réglementation sur les transferts de mineurs.

Difficile alors d’expliquer sa présence dès cet été au centre d’entraînement de L'Étrat. Une situation peu commune, qui interroge et alimente la curiosité autour de ce jeune joueur déjà exposé à l’exigence du football français.

Quoi qu’il en soit, Bamba Kane a profité de cette opportunité pour se mettre en valeur dans un contexte compétitif. Un profil à suivre de près pour les mois à venir.