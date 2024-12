À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Marseille (0-4) ce dimanche après-midi, les différents acteurs de ce 32ème de finale de coupe de France se sont exprimés au micro de beIN Sports pour partager leurs impressions et réagir à chaud. Extraits.

Leonardo Balerdi (Joueur de Marseille) : "Une tâche facile ? Non. Nous sommes venus ici en étant sérieux. Avant de venir, nous savions que ce serait un match différent. C’est la Coupe, c’est particulier. Ils avaient aussi changé d’entraîneur, donc nous avons abordé ce match avec beaucoup de responsabilité. Je pense qu’avec un joueur en plus, nous avons fait ce que nous devions faire.

Les occasions de l'ASSE ? Pendant les matchs, il y aura toujours des situations comme celle-ci. Nous devons mieux les gérer, mieux maîtriser ces petits détails, ces erreurs, car elles peuvent relancer un match. Mais nous sommes satisfaits de terminer sur un score de 4-0. C’est important pour nous, et aussi pour la suite."

Cafaro (ASSE) : "Maintenir ce club en Ligue 1, c'est ce qu'il y a de plus important."

Mathieu Cafaro (Joueur de l'ASSE) : "C'est difficile. C'est une défaite importante dans le jeu. Il y a aussi le carton rouge, bien sûr. Je pense également à la situation où je pars au but. L'arbitre voit quelque chose à 40 mètres, mais pas à 15 mètres, alors qu'il est face au jeu. C'est comme ça, on n'y peut rien. D’ailleurs, il y a eu d’autres situations en notre faveur où il n’a pas non plus pris les bonnes décisions. Mais bon, c’est comme ça. C’est souvent répétitif de la part des arbitres.

Après, il est clair que nous devons faire mieux. C’est certain. Nous devons être plus unis, plus soudés, et trouver des solutions. Maintenant, nous allons partir en vacances. À la rentrée, il faudra apporter des réponses, tout simplement.

Ils ont des joueurs de très grande qualité. Déjà à 11 contre 11, nous courons après le ballon. Alors à 10, c’est encore plus compliqué. En tout cas, à 10 contre 11, nous devons mieux nous organiser et être plus solides pour éviter de prendre quatre buts lorsque nous jouons en infériorité numérique.

Après, nous devons faire mieux. Être plus solides, plus soudés. Il faut trouver des solutions, car c'est crucial. Maintenant, la page Coupe de France est tournée. Nous avons un objectif clair : maintenir ce club en Ligue 1.

Il faudra partir en vacances, se vider la tête, revenir plus forts et concentrés pour atteindre cet objectif. Le nouveau coach est arrivé, il a eu un premier discours. Nous l'avons accueilli, et il va nous présenter sa méthode, ses convictions. Nous ne le connaissons pas encore, mais nous allons commencer à travailler avec lui à la reprise. Maintenir ce club en Ligue 1, c'est ce qu'il y a de plus important."