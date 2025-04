L'ASSE s'est inclinée face à Strasbourg ce samedi à 17h pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (3-1). Eirik Horneland est revenu en détail sur la prestation de ses joueurs. Voici les propos relayés par Ici Saint-Etienne Loire.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : "On a plutôt bien démarré le match, avec une grosse occasion. Après, on a eu quelques situations avec Tardieu et Cardona. Mais globalement, on a livré un match fragile. On a eu du mal à créer des connexions entre les joueurs.

On n’a pas réussi à emballer la rencontre nous-mêmes. Sur le plan physique, mental et technique, on a peiné à garder la main. Et au final, Strasbourg a été meilleur que nous ce soir, leur victoire est méritée."

"Un problème d'équipe"

"Aujourd’hui, c’est clairement un problème d'équipe, un manque d'efficacité collective. On a manqué de présence mentale, d'énergie, de physique... On a été lents, que ce soit avec ou sans ballon, et même dans nos réactions face à ce que proposait Strasbourg.

Nos lignes étaient trop étirées, il y avait trop d’espaces entre les joueurs. On avait du mal à créer du lien. Notre jeu de passes a perdu en efficacité. Il nous a manqué ce petit truc en plus pour se hisser au niveau de l’adversaire. Contre Lyon, on y était arrivé. Aujourd’hui, contre Strasbourg, non."

La victoire dans le derby, désavantage pour l'ASSE ?

"Normalement, on a quatre jours d'entraînement, là on n'en a eu que trois. Ce n'est pas une excuse, mais ça fait peut-être partie des raisons. Et puis le match contre Lyon nous a demandé beaucoup d'énergie émotionnelle. Peut-être qu’on l’a payé ce soir, en n'arrivant pas à bien repartir.

J'espérais que la victoire contre Lyon nous donnerait un supplément d'énergie pour ce match. Mais aujourd'hui, on a été lents partout, dans le jeu, dans les prises de décision. Et quand il manque cette vitesse, ça devient compliqué. Quand je parle d'énergie, ce n'est pas juste courir partout. C’est aussi dans la vitesse technique, la capacité à prendre des décisions rapides. Ce soir, on a été beaucoup trop passifs."

L'ASSE pas dans son match dès l'échauffement

"On a eu le mérite de revenir après l’ouverture du score. Ça nous a fait du bien. Mais derrière, Strasbourg marque un deuxième but. On a une énorme occasion avec Cardona, qui malheureusement ne la met pas. Et puis il y a ce troisième but qui nous fait très mal.

Dès l’échauffement, je sentais qu’on abordait ce match avec de la difficulté. Rien n’était simple, tout semblait laborieux. Ce n’est pas le genre de match où tu sens que ça va tourner pour toi."