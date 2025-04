La réserve de l'ASSE n'a plus que trois matchs pour décrocher son maintien en national 3. Après avoir enregistré le départ de Razik Nedder, Sylvain Gibert et sa bande sont proches de finir le travail entamé. Hier, ils jouaient contre Hauts Lyonnais et pouvaient s'approcher d'un maintien définitif. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 18h.

Invaincus depuis la prise de fonction de Sylvain Gibert (deux victoires et un nul), la réserve de l'ASSE comptait 7 points d'avance à trois journées de la fin. En cas de victoire contre Hauts Lyonnais, les coéquipiers d'Antoine Gauthier assuraient mathématiquement leur maintien et validaient une année supplémentaire en national 3. Une belle performance pour une des réserves de France qui joue avec la plus faible moyenne d'âge. Sans victoire, les Verts étaient tributaires des autres résultats pour savoir s'il fallait attendre une semaine de plus ou non avant d'assurer leur objectif.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Kinunga, J. Mouton, Ndiaye, Makhloufi - Gadegbeku, Fall, Gauthier, Miladinovic - Kies, Nguessan.

Sont entrés en jeu : El Jamali, Cheick, Cateland.

Résumé de la rencontre

Dès le coup d’envoi, les joueurs de Sylvain Gibert mettent une grosse intensité. Antoine Gauthier, déjà double buteur la semaine dernière, s’illustre dès la 2e minute avec une frappe tendue depuis l'entrée de la surface. Le ballon file juste à côté du montant, frôlant l’ouverture du score.

Portés par un milieu de terrain dynamique, incarné par Cheikh Fall et Antoine Gauthier, les Stéphanois dominent les 25 premières minutes. Les situations s’enchaînent, mais la précision fait défaut dans le dernier geste. Petit à petit, le manque d'application se fait sentir : la structure collective se délite légèrement et la fin de première période est plus brouillonne.

De retour des vestiaires, le match devient plus débridé. Les transitions rapides s'enchaînent, offrant des opportunités de part et d’autre. Si les Verts pèchent par maladresse devant le but, ils affichent une réelle solidité défensive. Noa Delacroix s’illustre notamment dans les airs, rassurant son équipe à chaque offensive adverse.

Jusqu’au bout, l’arrière-garde stéphanoise tient bon pour sécuriser un point précieux. Un résultat suffisant pour sceller leur montée : grâce aux autres résultats de la journée, l’ASSE est d’ores et déjà assurée d’évoluer en National 3 la saison prochaine, avant même les deux dernières journées.

Bravo à Sylvain Gibert et son Staff qui auront assuré avec brio et sans défaites l'après Razik Nedder avec 8 points pris sur 12 possibles.

Le samedi 10 mai, l'ASSE jouera pour sa dernière rencontre à domicile contre Chamalières. La rencontre se jouera à 18h pour que toutes les rencontres se disputent à la même horaire. Ce sera le cas pour les deux dernières journées donc le match contre Chamalières puis le match contre Maconnais UF.

