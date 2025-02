L'ASSE a joué Angers ce samedi (3-3) dans un match d'une importance capitale. Le Sainté Night Club a débriefé la rencontre du week-end en mentionnant l'importance du retour d'Irvin Cardona. Extraits de l'émission.

Pierre : "Bien sûr que sa présence nous fait croire au maintien. Il a réenclenché l'histoire d'amour avec les supporters, c'est dommage qu'il n'y ait pas les 3 points à la fin de ce match. Il met deux buts et il va célébrer avec les supporters. Il y a aussi cette passe décisive à Marseille, il a eu un ou deux matchs pour se régler. On ne va pas s'enflammer mais on a l'impression qu'il apporte quelque chose d'hyper positif dans cette équipe. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas lors des prochains matchs. Il apporte une énergie hyper positive et son doublé va lui faire beaucoup de bien. S'il y avait un point de positif à cette soirée, c'est bien lui. C'est vraiment un joueur spécial et je crois que tout le monde l'aime (à Sainté) et il le rend bien aux supporters".

"Cardona ? C'est déjà un pion essentiel de cette équipe !" (Adrien Ponsard après ASSE-SCO)

Adrien Ponsard : "C'est un pion essentiel dans cette équipe. D'ailleurs la saison dernière, il a mis deux matchs à se mettre en route et après il met le doublé contre Angers et ça devient continuel. Il lui fallait quelques matchs pour rentrer dedans. Physiquement, il est encore un petit peu court car il n'a pas beaucoup joué en Espagne. C'est un mec qui pour moi va porter l'équipe. Si Davitashvili s'intègre à lui, on va avoir une belle base offensif, avec derrière, Bouchouari qui va de l'avant très facilement. C'est énorme pour Cardona qui fait des appels à droite, à gauche. Et, Mouton quand il est en forme... c'est vrai que là Cardona vient clairement de lancer sa saison !"