Milieu de terrain de l’ASSE, Pierre Ekwah s’impose comme un élément clé du collectif stéphanois. Dans une interview exclusive pour Allez Les Lions, le joueur franco-camerounais revient sur son adaptation, les défis de l’ASSE et ses ambitions personnelles.

Arrivé en prêt à l’ASSE cette saison, Pierre Ekwah est rapidement devenu un titulaire indiscutable. Pourtant, il admet des hauts et des bas dans ses performances, à l’image de son équipe : "J'ai eu des bons comme des mauvais moments. Je pense que je suis un peu sur la même vague que l'équipe. C'est vrai que oui, certes, je suis un joueur important, un joueur majeur. Mon niveau n'était pas réellement stable, c'était un peu en vague et c'est un peu à l'image de l'équipe."

Conscient de la situation délicate du club, actuellement en lutte pour son maintien, il appelle ses coéquipiers à redoubler d’efforts : "Il faut surtout se remettre en question à toutes les opportunités qu'on a. À tous les entraînements, il faut se donner à fond, il faut aller chercher ce truc en plus, parce que ce n'est pas une situation qu'on est censé avoir."

De l’Angleterre à l'ASSE : un choix réfléchi

Formé en Angleterre, notamment à Chelsea et West Ham, Ekwah a évolué en Championship avec Sunderland avant de rejoindre Saint-Étienne. Un choix qu’il explique par sa volonté de franchir un cap : "J'ai parlé avec le coach, enfin l'ancien coach. J'ai parlé avec le directeur sportif aussi. Ça m'a séduit, surtout le club de Saint-Étienne. [...] Je voulais découvrir ce championnat et bien sûr jouer dans l'élite."

La transition entre le football anglais et la Ligue 1 ne s’est pas faite sans adaptation : "La Ligue 1, c'est très technique, très tactique, il y a beaucoup de réflexion. En Championship, il y a plus de jeu direct, comme on dit, un peu de 'basketball game'. En Ligue 1, il y a moins de ça, mais plus de joueurs techniques et une exigence tactique plus élevée."

Des ambitions collectives avant tout

Alors que l’ASSE lutte pour son maintien, Ekwah met son avenir personnel entre parenthèses pour se concentrer sur l’objectif prioritaire du club : "C'est surtout de maintenir le club, de sortir de cette situation compliquée. Le personnel, je le mets vraiment sur le côté. Mon objectif, c'est d'élever mon niveau de jeu, d’être meilleur et de rendre mieux service à mes coéquipiers et à moi-même."

Interrogé sur son manque d’efficacité devant le but cette saison, lui qui avait marqué plusieurs fois avec Sunderland, il reconnaît un rôle différent : "À Sunderland, je jouais un peu plus haut, donc j'avais d'autres demandes du coach. Là, je suis un peu plus loin sur le terrain. Mais j’espère que mon premier but arrivera bientôt, et si je peux le marquer à Geoffroy-Guichard, ce sera encore mieux."

Un futur en sélection camerounaise ?

Né en France mais d’origine camerounaise, Ekwah reste attaché à ses racines. S’il suit les performances des Lions Indomptables, il ne se projette pas encore sur un choix de sélection nationale : "Je ne me suis jamais posé la question. Pour l’instant, je suis concentré sur ma saison avec Saint-Étienne. Si un jour une opportunité se présente, j’y réfléchirai, mais aujourd’hui, mon seul objectif est de maintenir l’ASSE en Ligue 1."

Pierre Ekwah incarne cette nouvelle génération de joueurs talentueux, prêts à se battre pour aider leur club à atteindre ses objectifs. Son engagement et son évolution seront cruciaux pour la fin de saison de l’ASSE.