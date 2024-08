L’attaquant franco-malien de l’ASSE, Ibrahim Sissoko s’est présenté hier à la conférence de presse avant le match contre Le Havre. L’homme qui a connu son premier match en ligue 1 a balayé plusieurs sujets dont la VAR. Retranscription de ses mots.

« La VAR ? ça tue le football ! » (Ibrahim Sissoko)

La VAR, une adaptation obligatoire ? Forcément. Moi, je vais essayer d’être le plus juste possible. Après, forcément, ma façon de jouer. Non, pas spécialement, je pense. Franchement, moi, je suis là pour jouer au foot. Ce n’est pas à moi de les faire (les commentaires sur la VAR). Mais moi, je trouve que ça tue un peu le foot. Donc, c’est comme ça, on verra.

Sissoko affuté ? Oui, je me suis bien trouvé. Après, on a eu une grosse prépa, donc c’est plus facile pour tout le monde. Mais oui, sur ce match-là, je me suis bien senti. On ne va pas dire que j’étais en jambes parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure de mes performances, mais j’étais bien. Après, avec beaucoup d’envie, tu es capable de faire beaucoup de choses.

Objectif de buts ? Pas du tout, franchement.

« Si on garde la même mentalité, on peut prendre des points contre Le Havre »

Le Havre, match important ? Franchement, on sait déjà que ça va être un match compliqué. C’est un match de Ligue 1, ce sont des équipes qui veulent gagner. Après, on sait que ce n’est pas Monaco, mais il ne faut pas oublier de regarder ce qu’ils ont fait l’année passée. S’ils ont réussi à se maintenir, c’est que ça reste une très bonne équipe. Après, à nous de mettre les ingrédients pour essayer de gagner ce match. Je pense que si on est dans un bon jour, on fait un bon match et on garde la même mentalité, je pense qu’on peut prendre des points.

Frustrant la fermeture des kops ? On aurait aimé qu’il y ait tout le monde, mais malheureusement, ce n’est pas possible. Déception, oui et non. Parce que, oui, sur ce premier match, on aurait aimé qu’il soit là, mais on sait qu’on va le retrouver bientôt.

Un mot pour Niort ? Oui, j’ai vu la situation du club. C’est une situation très compliquée qui ne doit pas être facile à vivre pour tout le monde. En tout cas, ce que je peux leur souhaiter, c’est de retrouver le haut niveau le plus vite possible et qu’ils ont tout mon soutien.