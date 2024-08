Après une courte défaite à Monaco lors de la première journée. L’ASSE reçoit Le Havre ce samedi soir dans un chaudron qui résonnera creux. Le stade Geoffroy Guichard retrouvera la Ligue 1 amputé de ses 2 poumons. Retour sur la dernière réception des Normands.

L’ASSE peine à démarrer

Après 3 journées de championnat conclues par 1 défaite et 2 match nuls, les verts doivent lancer la machine. Dans un chaudron vide pour 4 rencontres suite à des incidents lors du barrage retour, les Verts reçoivent Le Havre. Les normands peinent également à lancer leur saison, puisqu’ils affichent le même bilan que leurs adversaires du jour. Malgré des résultats similaires, l’ASSE s’est à 3 points du HAC. En effet, le club stéphanois a écopé de 3 points de suspension fermes suite aux incidents survenus contre Auxerre.

La rencontre est arbitrée par François Letexier, qui arbitre habituellement en Ligue 1. Laurent Batlles peut compter sur un effectif au quasi complet. Seul Dylan Chambost touché lors de la préparation manque à l’appel. Anthony Briançon est de retour de blessure et la nouvelle recrue Benjamin Bouchouari est sur la feuille de match.

Un match cauchemardesque

Le début de match est assez fermé, très peu de situations sont à se mettre sous la dent. La plus chaude alerte sera un ballon dans la profondeur pour Lenny Pintor. L’ancien lyonnais s’écroule aux abords de la surface, l’arbitre ne sifflera rien. Quelques minutes plus tard, sur un duel aérien, Anthony Briançon est expulsé. Le défenseur stéphanois met son bras au niveau du visage de son adversaire. François Letexier juge que le geste est dangereux et sors d’un 2eme jaune pour le capitaine stéphanois. A peine 5 minutes plus tard, l’arbitre interrompt le jeu et donne un carton rouge à Mathieu Cafaro. Les images montrent un accrochage avec un havrais suivi d’un léger coup de coude de l’ancien rémois. L’ASSE jouera plus de la moitié de la rencontre à 9.

Si l’ASSE tiendra le 0-0 jusqu’à la mi-temps, il faudra attendre 6 minutes en seconde pour voir l’ouverture du score. Sur corner, Sanganté défie le cuir et tromp Étienne Green. Nabil Alioui marquera 5 minutes plus tard le but du 2-0. L’ASSE prend l’eau et encaisse un 3eme but à la 64ème minute. 2 minutes plus tard, sur un ballon en profondeur, Étienne Green vient découper Kitala qui était lancé en profondeur. Carton rouge logique pour le gardien stéphanois. Noah Raveyre prendra place dans la cage stéphanoise suite à cette nouvelle expulsion. Christopher Opéri s’offrira ensuite un doublé en 4 minutes avant qu’un 6ème but soit inscrit par les Hacmens.

L’ASSE subit sa plus large défaite à domicile de son histoire dans un match marqué par 3 cartons rouges reçus. Ce samedi, on espère que la physionomie du match ne sera pas la même.