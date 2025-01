Si l'ASSE va mieux et affiche un visage plus séduisant depuis l'arrivée d'Eirik Horneland sur le banc stéphanois, les Verts restent barragistes et manquent de points. Un calendrier particulièrement difficile les attend mais ils ont montré dimanche dernier qu'ils étaient capable de faire preuve de résilience. Une qualité qui sera indispensable pour se maintenir en Ligue 1.

Cette ASSE ne lâche rien

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le football, c'est smart. On a été malins dans notre football. On n'a pas baissé la tête lorsque nous étions menés 1-0, et ça, c'est très bien. On doit continuer à travaille. Vous voyez, quand on insiste, insiste et insiste encore, sans arrêt, on finit par marquer. Nous devons construire un peu plus nos attaques, mais ça va arriver. Aussi longtemps que la hargne et cet état d'esprits seront là, nous allons y arriver. En trois matchs, nous avons mis 5 buts et pris 4 points. C'est un début. 5 buts marqués et 4 encaissés alors que nous avons joué deux matchs à la maison et un déplacement à Paris. C'est un bon début et l'état d'esprit est là. On doit être focus sur la discipline et la concentration. En permanence !

Il faut faire mieux à chaque fois. Parce que, je le dis et le répète encore, cette saison, il faudra se battre jusqu'au bout, jusqu'au dernier ballon qui sera en jeu. Et aujourd'hui face à Nantes, je pense que vous l'avez fait. Sur les dernières 20-30 minutes, vous avez été forts. Physiquement, je vois une équipe forte. Une vraie équipe qui veut dominer son match avec un collectif. Une équipe qui se bat pour le match, pour égaliser, mais aussi pour aller chercher le but de la victoire. Merci les gars. Demain (lundi), vous êtes off. Et on se revoit mardi pour repartir au boulot ! Match vendredi. Bien joué les gars."