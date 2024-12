La première partie de saison s’est avérée délicate pour l’ASSE. Barragistes après 15 journées, les Verts devront être plus efficaces dans les 2 surfaces. Les stéphanois sont malades à l’extérieur et sont l’une des plus mauvaises défenses de Ligue 1. Offensivement, Saint-Etienne est également à la peine. Une statistique met en lumière les difficultés offensives du club ligérien.

L’ASSE est en difficulté pour son retour en Ligue 1. Le mercato hivernal s’annonce déjà crucial pour l’avenir des Verts dans l’élite. L’arrivée du nouvel entraîneur, Eirik Horneland aussi. Le norvégien va devoir redonner confiance à une équipe qui est trop peu efficace dans les 2 surfaces.

Le meilleur buteur de 2024 n’est plus là

Si l’ASSE a marqué un bon nombre de buts lors de la seconde partie de saison dernière, pour retrouver l’élite, elle est désormais à la peine offensivement. Avec 34 buts inscrits de Janvier à Juin, l’ASSE faisait partie des équipes les plus prolifiques de Ligue 2. Désormais en Ligue 1, les Verts n’ont inscrit que 12 buts depuis le début de saison.

En 2024, le meilleur buteur stéphanois s’appelle Irvin Cardona. L’ancien brestois a inscrit 10 buts durant son prêt dans le Forez. Problème. Il n’est plus joueur de l’ASSE depuis cet été. Preuve des peines offensives des attaquants stéphanois.

L’ASSE condamnée à marquer peu de buts

L’ASSE est la pire équipe de Ligue 1 au niveau des Expected Goals (xG). Le club du Forez compte 14.9 xG soit presque 15 buts attendus contre 12 marqués. Le Havre (15,7) et Angers (16,3) complètent le podium des cancres.

Les Expected Goals (xG) évaluent la qualité d’un tir en estimant ses chances de marquer, sur une échelle de 0 à 1. Ils prennent en compte la position, la pression adverse ou la construction de l’action.

Par exemple, un tir dans un but vide peut valoir 0,88 xG, tandis qu’une frappe lointaine et compliquée peut descendre à 0,015 xG. Les xG permettent de mesurer l’efficacité d’un joueur ou d’une équipe sur une saison, en comparant xG cumulés et buts marqués, révélant surperformance ou inefficacité.

Pour l’ASSE cet indicateur indique donc une inefficacité offensive. De quoi donner du travail à Eirik Horneland et à ses 2 nouveaux adjoints pour remédier à ces problèmes en attaque.