Dans une interview délivrée sur la chaîne YouTube de l'ASSE, Ivan Gazidis présente le nouveau coach Eirik Horneland. Le président stéphanois en profite également pour dévoiler les ambitions du club dans les mois à venir.

Pour la suite de la saison, l'ASSE a décidé de faire confiance à un nouvel entraîneur. C'est le norvégien Eirik Horneland âgé de 49 ans, qui s'apprête à prendre les rênes du club. Ce dernier est connu pour prôner un jeu très offensif. Ainsi, l'ASSE va débuter l'année avec de toutes nouvelles ambitions.

Une progression sur le long terme pour l'ASSE

Eirik va porter le cadre nécessaire à l'atteinte de nos objectifs. C'est-à-dire, revenir au sommet du football français sur le long terme. Et ça ne doit pas être facile. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en six mois ou même un an. Ce sera une progression sur plusieurs années. Mais ce qui compte, c'est de mettre en place ce cadre. Les fondations d'un succès durable pour notre club."

La demande de Gazidis aux supporters

"Les fondations d'un succès durable pour notre club, c'est ce que nous souhaitons tous. Nous voulons que les Stéphanois et tous les fans de ce superbe club soient fiers. Fiers de nos performances sur le terrain. Et de façon plus essentielle, fiers de la manière dont nous réussissons. Et nous voulons faire ça ensemble avec nos supporters.

Alors, vous savez, ce qu'on vous demande à nos supporters, c'est qu'ils accompagnent cette nomination. Accueillez Eirik au club. Accordez-lui un peu de votre patience, un peu de temps. Et je pense qu'ils verront que le style de football qu'il joue, le type de valeur qu'il instille, reflète très bien ce qu'est cette ville, ce qu'est ce club.

Allez les Verts !"