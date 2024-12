L’année 2024 de l’ASSE s’est avérée riche en émotions. Entre la remontée en Ligue 1, inespérée en janvier, arrachée à Metz. La vente du club et le retour dans l’élite marqué par de nombreuses défaites cuisantes. Retour sur 12 dates qui ont marqué l’année stéphanoise.

2024 a été une année digne des montagnes russes pour le club du Forez. L’ASSE végétait dans le ventre mou de la Ligue 2 en janvier. Les Verts ont finalement réussi à retrouver l’élite après une seconde partie de saison folle. Le club a ensuite pris un nouveau virage cet été en passant sous le pavillon de Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE a retrouvé la Ligue 1 cet été après 2 ans d’absence. Le retour en 1ère division s’est également avéré très mouvementé. Les stéphanois sont barragistes à l’heure actuelle avec 4 victoires en 15 matchs. Après 6 mois à la tête du club, les nouveau dirigeants ont du pain sur la planche pour maintenir l’ASSE

La défaite de trop

Le 3 février, l’ASSE se déplace dans le Nord, du côté de Dunkerque pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2. Olivier Dall’Oglio est à la tête du l’équipe depuis 1 mois et demi et peine à insuffler une nouvelle dynamique. Les Verts sont inexistants offensivement et pataugent dans le ventre mou de la Ligue 2.

Après une défaite la semaine précédente, l’heure est au réveil. Malheureusement, les stéphanois s’inclineront 1-0 sur une erreur d’arbitrage. Le but Dunkerquois intervient sur un corner inexistant. Insatisfait de la prestation de ses coéquipiers, Gautier Larsonneur poussera un coup de gueule en zone mixte. Sera t-il suffisant pour remobiliser les troupes ?

Le réveil de Cardona et de l’ASSE

Le 17 février, 2 semaines après la défaite à Dunkerque, l’ASSE se déplace à Angers, alors leader du championnat. Les Verts viennent d’étriller Troyes (5-0) et doivent désormais confirmer que la défaite face à l’USLD leur a servi de leçon. La tâche s’annonce délicate puisque le SCO est invaincu à domicile depuis le début de saison.

Après une première mi-temps équilibrée, les Verts accélèrent juste avant la pause. Muet depuis son arrivée en prêt 1 mois plus tôt, Irvin Cardona débloque son compteur. L’attaquant prêté par Augsbourg s’offre un double en 2 minutes juste avant la mi-temps. L’ASSE ajoutera un 3ème but en seconde et confirme son ambition de venir chambouler le haut de tableau.

Un anniversaire dans le Chaudron

La saison 2023-2024 est l’occasion de célébrer les 90 ans de l’AS Saint-Etienne. Si le club a célébré cet anniversaire en novembre 2023, il sera célébré plus tard par le Chaudron. Le 6 avril est la date choisie par tous les groupes de supporters, hormis les Magic Fans. Pour la réception de Concarneau, le Stade Geoffroy Guichard affiche complet pour la seconde fois consécutive.

Le match lui ne sera pas très marquant, Mickaël Nadé inscrira l’unique but de la rencontre. L’ASSE reste sur 8 matchs sans défaite et retrouve petit à petit le haut de tableau. En tribunes, c’est la fête, dans un Chaudron qui fera également le plein lors des 5 matchs suivant ce succès face à Concarneau.

Personne ne peut changer le destin de l’ASSE

Le Samedi 20 avril, l’ASSE accueille Bordeaux pour un classique du football français. Saint-Etienne veut récupérer sa seconde place perdue à Ajaccio le week-end précédent. La rencontre démarre mal pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio. Les Verts manquent plusieurs occasions avant d’être punis juste avant la mi-temps. Pedro Diaz douche le Chaudron sur une frappe contrée.

En seconde période, les choses vont tourner au vinaigre pour l’ASSE. Mickaël Nadé veut en découdre avec Vital Nsimba et se voit être expulsé. L’ASSE est à 10 et frise le 0-2 à plusieurs reprises. Alors que le temps additionnel se rapproche, Irvin Cardona est trouvé dans le camp bordelais. L’ancien brestois décoche une frappe et arrache le nul en fin de partie.

Il fera mieux que ça 3 minutes plus tard. Sur un centre contré de Bentayg, l’attaquant stéphanois hérite du ballon et ajuste le gardien d’un sublime piqué. Le Chaudron n’en crois pas ses yeux, l’ASSE renverse Bordeaux en infériorité numérique.

La fête gâchée à 1 journée de la fin

Le 10 mai, l’ASSE accueille Rodez lors de la 37ème journée de Ligue 2. C’est également la date choisie par les Magic Fans pour célébrer l’anniversaire du club. Les Verts sont 2èmes à égalité de points avec Angers. Tout commence bien pour l’ASSE grâce à l’ouverture du score de Mickaël Nadé.

En seconde, les Verts vont reculer et vont concéder quelques situations. A 10 minutes de la fin, Lorenzo Rajot envoie une reprise de volée à ras de terre. Léo Pétrot devie le ballon au ras du poteau de Larsonneur, trop court. L’ASSE ne parviendra pas à reprendre l’avantage. Angers s’imposera dans les dernières minutes à Annecy grâce à un but de l’ancien stéphanois, Lois Diony. Seul un miracle pourrait permettre aux Verts de monter directement en Ligue 1.

Wadji, le héros inespéré

Le 2 juin, l’ASSE jouait son match le plus important depuis le barrage retour face à Auxerre 2 ans plus tôt. Cette fois, c’est pour retrouver la Ligue 1 que les Verts se sont hissés en barrages. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se sont imposés 2-1, 3 jours plus tôt, lors du match aller.

Le match retour débute bien pour l’ASSE. Un messin est expulsé après 5 minutes de jeu et laisse ses coéquipiers à 10. Cette décision va survolter les grenats qui vont prendre l’avantage sur la double confrontation. A 2-0, les Verts réagissent grâce à un but de Léo Pétrot.

Le score n’évoluera ensuite plus jusqu’à la mi-temps. En seconde, Yvann Maçon égalise et croit propulser l’ASSE en Ligue 1. La Var reviendra finalement sur une faute de Sissoko. Une décision qui fera débat. Les 2 équipes devront donc disputer les prolongations. Saint-Etienne tient bon malgré 2 énormes alertes sur le but de Larsonneur. Olivier Dall’Oglio décide de faire entrer Ibrahima Wadji, qui a vécu une saison marquée par les blessures. A la 117ème minute, le sénégalais fera basculer tous les amoureux des Verts dans un état de liesse. L’ASSE retourne en Ligue 1, 2 ans après l’avoir quittée.

Kilmer prend les commandes du navire

Le lendemain de cette montée, la ville de Saint-Etienne et les joueurs stéphanois sont encore en fête. Pendant ce temps, une nouvelle ère débute à l’ASSE. Kilmer Sports Ventures rachète le club par l’intermédiaire de Larry Tanenbaum. L’AS Saint-Etienne passe sous pavillon canadien.

L’ancien directeur sportif du Milan AC, Ivan Gazidis est nommé président de l’ASSE. Il vient accompagné de Jaeson Rosenfeld et Huss Fahmy pour préparer le retour du club stéphanois dans l’élite. Le 3 juin 2024, marque la fin de l’ère Romeyer - Caiazzo à la tête du club ligérien.

Un retour sous le signe de l’apprentissage

Le 17 août, l’ASSE se déplace à Monaco pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, saison 2024-2025. Malgré plusieurs recrues, Olivier Dall’Oglio aligne un XI sous le signe de la jeunesse sur le rocher. 3 des 11 joueurs alignés sont issus du centre de formation et n’avaient jamais été titularisés en Ligue 2. 7 des 11 titulaires découvrent la Ligue 1.

L’ASSE délivre une prestation compliquée malgré de bonnes intentions. Minamino donnera l’avantage à Monaco en première période. Ibrahim Sissoko marquera 2 buts refusés pour hors-jeu. Saint-Etienne s’incline mais a affiché à un visage intéressant.

L’ASSE s’offre un club de niveau Champions League

Après 3 journées de championnat, l’ASSE compte 3 défaites. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio accueillent Lille qui enchaîne les contre performances. En ce Vendredi 13 septembre, les stéphanois espèrent prendre leurs premiers points en championnat.

La rencontre débute pour le mieux avec l’ouverture du score de Mathieu Cafaro. Après un joli numéro de Davitashvili sur le côté droit, l’ancien rémois hérite du ballon. Il décoche ensuite une frappe puissante qui se loge dans la lucarne de Chevalier. Le LOSC ne reviendra pas au score. Depuis cette rencontre, Lille n’a plus perdu en Ligue 1 et s’est offert le Réal et l’Atletico de Madrid.

Une humiliation historique

1 semaine après avoir battu Lille, l’ASSE se rend à Nice, le 20 septembre en ouverture de la 5ème journée. Les stéphanois espèrent lancer une série après ce beau succès face aux nordistes.

La rencontre sera finalement un cauchemar pour les Verts et pour les supporters ayant fait le déplacement. Les aiglons inscriront 6 buts en première période. Les stéphanois présents en parcage en ont assez vu et décident de rentrer dans le Forez. Le match s’achèvera sur le score de 8-0. Du jamais vu à l’ASSE depuis la saison 1951-1952.

Un derby enfin retrouvé

S’ils se détestent, ils se sont manqués pendant 2 ans et demi, l’OL et l’ASSE se sont retrouvés le 10 novembre au Parc OL. La Ligue 1 a enfin retrouvé l’une de ses plus belles rivalités. Les Verts arrivaient à Lyon avec l’espoir de repartir avec un premier succès dans le nouveau stade des gônes.

Dans un choc dominé par l’OL, les stéphanois peinent à exister. Alexandre Lacazette ouvrira le score peu avant l’heure de jeu. Les lyonnais pensent inscrire le but de la victoire sur une erreur de Larsonneur. Finalement la VAR s’apercevra d’une main des Mikautadze et refusera le but. Les stéphanois se procureront une énorme opportunité de 1-1, mais Ibrahim Sissoko n’a pas réussi à la convertir. L’ASSE s’incline 1-0 dans un derby assez terne qui semble avoir perdu en saveur.

Une nouvelle tête sur le banc stéphanois

Le 20 decembre, l’ASSE a nommé son nouvel entraîneur, en la personne d’Eirik Horneland. 6 jours auparavant, l’ASSE déchargeait Olivier Dall’Oglio de ses fonctions. Après 1 an passe au club et une remontée en Ligue 1, le cévenol a été contraint de quitter le Forez.

Il a été remplacé par un norvégien de 49 ans, qui va vivre sa première expérience à l’étranger. Eirik Horneland s’est engagé pour 2 ans et demi à la tête de l’équipe stéphanoise. L’ancien coach de Brann aura la responsabilité de maintenir l’ASSE dans l’élite tout en assurant le développement des joueurs stéphanois.

Cette année 2024 s’achève après de riches émotions pour tous les amoureux des Verts. En souhaitant que 2025 soit synonyme de maintien en Ligue 1.