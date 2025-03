Ce dimanche, l'ASSE se déplaçait au Havre dans un match capital pour son maintien en Ligue 1. Cette affiche s’est terminée par un match nul 1-1. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Battu par Nice le week-end passé, Saint-Étienne se devait de réagir face au HAC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les ingrédients sont là et ceux dès les premières minutes.

Une entame de match canon

Le club du Forez démarre fort avec une ouverture du score dès la dixième minute. Moueffek est trouvé sur le côté, centre pour Cardona qui reprend, mais c’est Lucas Stassin qui va finalement pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour les Verts. Mais les hommes d’Horneland ne s’arrêtent pas là, et continuent de presser. Cardona pense même doubler la mise, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu.

Dos au mur, Le Havre va essayer d'inverser la tendance. Assan va trouver le poteau. Mais juste avant la pause, Bouchouari concède un penalty pour une main dans la surface. Abdoulaye Toure transforme ce penalty en deux temps après un premier arrêt de Larsonneur. 1-1, c'est le score à la pause.

Une deuxième pauvre en occasion

La seconde période est fermée. Les deux équipes ne se livrent pas à 100 %. Les Havrais auront malgré tout eu la plus belle occasion de cette deuxième période avec un coup franc de Zouaoui qui passe tout près du poteau stéphanois. Les deux équipes se partagent donc les points. Les Stéphanois ne profitent pas du faux pas de Reims battu par Auxerre (0-2). Les Verts sont toujours 17ème, mais reviennent à 2 points de Reims, 15ème.

LES TOPS DE L’ASSE

Le but de Stassin

Cela fait désormais 6 pour la recrue la plus chère de l’histoire du club. L’attaquant espoir belge inscrit son deuxième but en deux matchs après celui contre Nice la semaine passée. Petit à petit, Stassin est de plus en plus efficace et il faudra à coup sûr que le club du Forez ait un attaquant capable de marquer pour se sauver de la relégation.

L’entame de match

Elle a souvent été mauvaise cette saison. Mais ce dimanche, l’entame de match a été très bonne de la part des Verts. Conquérants dans les duels et tranchants en attaque, ils ont ouvert le score dans les dix premières minutes. Et ils se sont même fait refuser un but quelques minutes plus tard. Dommage que la suite du match n’ait pas été dans la même lignée.

Maxime Bernauer

Le défenseur stéphanois arrivé au mercato hivernal connaissait sa première titularisation. Et il a été très solide, ressortant vainqueur des duels la majeure partie du temps. Soulignons aussi son calme à la relance qui a fait du bien aux Verts. Nul doute que sa performance va faire réfléchir Horneland sur sa charnière centrale…

LES FLOPS DE L’ASSE

14ème penalty concédé

Si le week-end passé, les Verts n’ont pas encaissé de penalty, ce dimanche, cela a bel et bien été le cas. Cette fois-ci, c’est Bouchouari qui a été fautif d’une main. Larsonneur s’est ensuite employé et l’a arrêté, mais le ballon est revenu sur le tireur Abdoulaye Toure qui a ensuite marqué.

Les couloirs défensifs

Trop de fois, l’ASSE a été prise de vitesse dans ses couloirs contre les Havrais. Ce qui a permis aux adversaires du soir de créer du danger devant le but stéphanois. Il va vite falloir corriger le tir avant le déplacement à Montpellier dimanche prochain à 17 h 15 !

Un résultat décevant

Le peuple vert le savait, cette rencontre contre les hommes de Didier Digard était cruciale pour le maintien. Malheureusement, l’ASSE repart avec 1 point et ne profite pas de la défaite de Reims contre Auxerre (0-2). Alors oui, les Verts reprennent un point sur les Rémois, premier non-barragiste, mais il y avait la place de faire mieux !

