L'ASSE a été tenue en échec au stade Océane ce dimanche contre Le Havre (1-1). Pourtant, les Verts devaient l'emporter pour quitter la place de relégable. Ils auront une seconde possibilité avec le déplacement à Montpellier ce dimanche à 17h15 sur DAZN. Un match d'une importance capitale au regard de la pression de cette fin de saison et du spectre d'une relégation qui plane au-dessus du Forez. Maxime Bernauer : une première réussie, l’ASSE a-t-elle trouvé son patron en défense ?

Arrivé cet hiver en provenance du Dinamo Zagreb, Maxime Bernauer a disputé son premier match en tant que titulaire sous le maillot vert face au Havre. Auteur d’une prestation solide, le défenseur pourrait bien s’imposer comme un élément clé dans l’arrière-garde stéphanoise.

La suspension de Dylan Batubinsika a permis à Maxime Bernauer de connaître sa première titularisation avec l’ASSE. Face au Havre, l’ancien joueur du Paris FC a livré une copie sérieuse, jouant l’intégralité de la rencontre. Positionné dans l’axe, il a apporté de la sérénité et une lecture du jeu efficace, limitant les espaces et s’imposant dans les duels aériens. Une performance qui tranche avec les difficultés affichées par Batubinsika ces dernières semaines.

Une défense en quête de stabilité à l'ASSE

Depuis le début de saison, l’ASSE peine à trouver une charnière centrale fiable. Avec plusieurs erreurs individuelles et un manque d’assurance, la défense stéphanoise a coûté de précieux points aux Verts. Batubinsika, malgré son expérience, a souvent été mis en difficulté, notamment dans son placement et sa relance. L’arrivée de Bernauer pourrait donc rebattre les cartes et apporter une nouvelle dynamique défensive.

Avec 57 buts encaissés cette saison, l’ASSE est actuellement la deuxième pire défense du championnat, juste derrière Montpellier qui en a concédé 59. Une statistique inquiétante qui souligne l’urgence de renforcer l’arrière-garde stéphanoise.

Bernauer, la clé d’une défense plus solide ?

Mais au-delà de ses qualités, Bernauer se distingue aussi par son leadership. À l’issue de la rencontre face au Havre, il a pris la parole en zone mixte, affichant un discours volontaire et déterminé : "On doit encore travailler, on n'est pas encore assez mature, pas assez fort sur les points à corriger. Le groupe ne lâchera pas, on ne peut pas se permettre ça. Notre seul objectif, c'est de maintenir le club. On est les joueurs, on est la locomotive du club donc il faut qu’on ait la dalle. Mon sentiment, c'est la frustration collective."

À 25 ans, Maxime Bernauer possède une certaine maturité et une expérience acquise en Ligue 2 et à l’étranger. Son profil de défenseur rigoureux et discipliné correspond aux attentes de Eirik Horneland, qui cherche à stabiliser son équipe pour la dernière ligne droite du championnat. Si sa prestation face au Havre se confirme dans les prochains matchs, il pourrait bien s’installer durablement dans le onze de départ.

Bernauer dispose d'un profil différent de Batubinsika. Davantage tourné vers l'anticipation, il excelle dans la lecture du jeu et la relance, ce qui permet à l’ASSE d’avoir une meilleure maîtrise du ballon dès la base défensive. Son calme et sa capacité à sortir proprement le ballon sous pression offrent une alternative précieuse à une défense souvent mise en difficulté par un manque de justesse technique. Il n’hésite pas à couper les trajectoires adverses en avançant sur le porteur du ballon, réduisant ainsi les espaces et limitant les situations dangereuses.

Batubinsika ou Bernauer, qui pour accompagner Nadé ?

En revanche, Batubinsika possède d’autres atouts qui peuvent être précieux dans le système de Eirik Horneland. Plus physique et rapide, il excelle dans les duels, aussi bien au sol que dans les airs. Sa puissance athlétique lui permet d’affronter des attaquants costauds et d’effectuer des retours défensifs rapides, un élément essentiel dans une défense qui joue haut sur le terrain. Cependant, ses erreurs de concentration et sa fébrilité dans la relance ont parfois coûté cher aux Verts cette saison.

L’ASSE doit désormais trouver le bon équilibre entre ces deux profils. Bernauer pourrait être une option idéale pour stabiliser la défense et apporter une meilleure relance, tandis que Batubinsika pourrait être utilisé dans des matchs où l’impact physique et la vitesse sont primordiaux. Cette complémentarité pourrait être exploitée par le coach stéphanois pour adapter sa défense en fonction des adversaires et des besoins tactiques de chaque rencontre.

Reste à savoir si l’entraîneur des Verts maintiendra sa confiance en Bernauer ou si Batubinsika retrouvera rapidement sa place pour le match face à Montpellier. Une chose est sûre : la concurrence est relancée en défense centrale.