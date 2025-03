L'ancien joueur de NBA Alexis Ajinça, stéphanois de naissance et fidèle supporter de l'ASSE, a communiqué en faveur des groupes de supporters. Le spectre de la dissolution qui plane au-dessus des Magic Fans et des Green Angels interpelle l'ancien international français. Il a souhaité exprimer son soutien via un communiqué.

"Pour moi, les Magic Fans et les Green Angels occupent une place centrale dans le cœur des habitants de Saint-Étienne. Bien plus que de simples groupes de supporters, ils incarnent l’âme et l’identité de notre ville, tissant ensemble une culture de soutien inconditionnel qui transcende les générations.

Ces supporters passionnés, qui insufflent une énergie incroyable lors des matchs au Stade Geoffroy-Guichard, me rappellent à quel point le football peut rassembler. Leur présence électrise les joueurs, mais aussi tous ceux qui se retrouvent dans les tribunes. À chaque rencontre, les chants résonnent, les tifos illuminent les gradins, et une atmosphère festive enveloppe le stade, créant une véritable célébration de notre passion commune.

Les Magic Fans et les Green Angels incarnent la solidarité et l’appartenance. Je me souviens des moments magiques passés à partager cette passion avec des amis et ma famille, à chanter ensemble et à vibrer au rythme des matchs. C'est ce cadre chaleureux, où petits et grands se côtoient, qui définit notre culture sportive. Ensemble, nous portons fièrement les couleurs des Verts.

"Ensemble, nous ne sommes pas qu’un simple public ; nous sommes le cœur battant de notre club et de notre ville" (Ajinça sur la dissolution des groupes de supporters de l'ASSE)

Les Verts eux-mêmes sont le reflet de notre histoire, marquée par des succès mémorables et une légende qui continue de nous inspirer. En tant que supporter, chaque match est une source de souvenirs précieux — les exploits des joueurs, les discussions animées entre amis, les émotions partagées lors de chaque victoire ou défaite. Cet amour pour notre équipe, cette connexion entre supporters, demeurent toujours aussi forts.

Chaque match est une opportunité de revivre cette excitation d’enfance, de partager des moments d’émotion et d’aller vibrer tous ensemble. Les Magic Fans et les Green Angels ne sont pas seulement des supporters ; ils sont les piliers de notre culture, unissant les Stéphanois autour de valeurs communes et d'une passion inébranlable pour le football.

Je tiens à souligner l'importance de ces groupes de supporters qui, par leur engagement, continuent de renforcer notre identité collective. Ensemble, nous ne sommes pas qu’un simple public ; nous sommes le cœur battant de notre club et de notre ville, inspirant les générations futures à vivre et à ressentir cette passion pour le football.

Alexis Ajinça

VERT UN JOUR, VERT TOUJOURS"