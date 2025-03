La 26e journée de Ligue 1 pourrait marquer un tournant dans la lutte pour le maintien. Cinq équipes sont particulièrement concernées : Nantes, Reims, Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier. Alors que la fin de saison approche, chaque point compte pour éviter la relégation en Ligue 2. Tour d’horizon des enjeux de cette journée pour ces clubs en difficulté.

Nantes (15e, 24 points) - Réaction attendue en Ligue 1

Les Canaris, 15es avec 24 points, restent sur une série inquiétante. Avec seulement cinq victoires en 25 matchs, les Nantais manquent de constance et doivent impérativement engranger des points pour ne pas se rapprocher de la zone rouge.

Ce week-end, ils accueillent Lille (5e, 44 points), une équipe qui vise l’Europe et qui ne viendra pas en touriste à la Beaujoire. Un défi de taille pour les hommes d'Antoine Kombouare, qui devront faire preuve de solidité défensive pour espérer prendre des points face aux Dogues.

Reims (16e, 22 points) - Un déplacement périlleux à Brest

Reims occupe actuellement la 16e place avec 22 points, soit seulement un point d’avance sur Le Havre, et deux sur l'ASSE. Après une série de mauvais résultats, les Rémois doivent se relancer pour éviter de basculer du mauvais côté du classement.

Leur adversaire du week-end, Brest (9e, 36 points), est capable du meilleur comme du pire cette saison. À domicile, les Bretons restent solides et voudront sécuriser leur fin de saison le plus tôt possible. Un résultat positif est impératif pour Reims, sous peine de voir ses concurrents directs lui passer devant.

Le Havre (17e, 21 points) - L'OL face au HAC

Le Havre est actuellement barragiste avec 21 points, et son calendrier ne lui offre aucun répit. Les Normands se déplacent à Lyon (6e, 42 points), une équipe qui vise l’Europe et qui reste sur une victoire à Nice (0-2).

Avec la troisième pire défense de Ligue 1 (51 buts encaissés), Le Havre doit impérativement resserrer les lignes pour éviter une nouvelle déconvenue. Une défaite, combinée à des résultats favorables de Saint-Étienne et Montpellier, pourrait les faire chuter à la 18e place.

Saint-Étienne (18e, 20 points) - Un duel de la peur en Ligue 1

L’ASSE est dans une situation critique. Avec 20 points, les Verts occupent l’avant-dernière place et restent sur une série alarmante. Aucune victoire à l’extérieur cette saison, une défense trop friable (57 buts encaissés), et un manque de constance offensivement.

Le match du week-end est un tournant décisif : Saint-Étienne se rend à Montpellier, la lanterne rouge. Un véritable match à six points, où une victoire permettrait aux hommes d’Eirik Horneland de doubler Le Havre et peut-être Reims. À l’inverse, une défaite compromettrait encore un peu plus les espoirs de maintien des Verts.

Montpellier (18e, 15 points) - Dernière chance pour le maintien ?

Montpellier est la lanterne rouge avec 15 points, et l’équipe semble en perdition. Avec seulement quatre victoires en 25 matchs, les Héraultais possèdent également la pire défense du championnat (59 buts encaissés).

Ce match face à Saint-Étienne est leur ultime chance de croire au maintien. En cas de victoire, ils reviendraient à deux points des Verts et du Havre, relançant ainsi la course. Mais une défaite pourrait sceller leur sort et les condamner à une descente presque inévitable en Ligue 2.

Une journée aux enjeux énormes

Cette 26e journée de Ligue 1 s’annonce décisive pour la lutte pour le maintien. Nantes et Reims doivent prendre des points pour ne pas se laisser entraîner vers la zone rouge. Le Havre joue gros à Lyon, tandis que Saint-Étienne et Montpellier s’affrontent dans un duel qui sent la poudre.

À l’issue de cette journée, la course au maintien pourrait prendre un tout autre visage. Qui sortira la tête de l’eau ? Réponse ce week-end.

Calendrier et résultats - 26e journée de Ligue 1 (2024-2025)

Vendredi 14 mars

🔹 20h45 | Nice 🆚 Auxerre

Samedi 15 mars

🔹 17h00 | Nantes 🆚 Lille

🔹 19h00 | Angers 🆚 Monaco

🔹 21h05 | Lens 🆚 Rennes

Dimanche 16 mars

🔹 15h00 | Lyon 🆚 Le Havre

🔹 17h15 | Strasbourg 🆚 Toulouse

🔹 17h15 | Brest 🆚 Reims

🔹 17h15 | Montpellier 🆚 Saint-Étienne

🔹 20h45 | Paris SG 🆚 Marseille

Une journée de Ligue 1 sous haute tension, avec notamment le Classique entre le PSG et l'OM en clôture et un duel crucial pour le maintien entre Montpellier et l’ASSE.

Classement Ligue 1 - Saison 2024-2025 (après 25 journées)

🔝 Haut de tableau

1️⃣ Paris SG - 65 pts (25J, 20V, 5N, 0D, 70BP, 24BC, +46)

2️⃣ Marseille - 49 pts (25J, 15V, 4N, 6D, 52BP, 30BC, +22)

3️⃣ Nice - 46 pts (25J, 13V, 7N, 5D, 49BP, 30BC, +19)

4️⃣ Monaco - 44 pts (25J, 13V, 5N, 7D, 49BP, 32BC, +17)

5️⃣ Lille - 44 pts (25J, 12V, 8N, 5D, 40BP, 27BC, +13)

6️⃣ Lyon - 42 pts (25J, 12V, 6N, 7D, 46BP, 31BC, +15)

🔼 Milieu de tableau

7️⃣ Strasbourg - 40 pts (25J, 11V, 7N, 7D, 39BP, 32BC, +7)

8️⃣ Lens - 36 pts (25J, 10V, 6N, 9D, 30BP, 29BC, +1)

9️⃣ Brest - 36 pts (25J, 11V, 3N, 11D, 38BP, 40BC, -2)

🔟 Toulouse - 34 pts (25J, 9V, 7N, 9D, 32BP, 27BC, +5)

⚠️ Zone instable

1️⃣1️⃣ Auxerre - 31 pts (25J, 8V, 7N, 10D, 36BP, 38BC, -2)

1️⃣2️⃣ Rennes - 29 pts (25J, 9V, 2N, 14D, 35BP, 36BC, -1)

1️⃣3️⃣ Angers - 27 pts (25J, 7V, 6N, 12D, 26BP, 40BC, -14)

1️⃣4️⃣ Nantes - 24 pts (25J, 5V, 9N, 11D, 28BP, 43BC, -15)

1️⃣5️⃣ Reims - 22 pts (25J, 5V, 7N, 13D, 26BP, 40BC, -14)

🔴 Zone rouge (Relégation)

1️⃣6️⃣ Le Havre - 21 pts (25J, 6V, 3N, 16D, 24BP, 51BC, -27)

1️⃣7️⃣ Saint-Étienne - 20 pts (25J, 5V, 5N, 15D, 25BP, 57BC, -32)

1️⃣8️⃣ Montpellier - 15 pts (25J, 4V, 3N, 18D, 21BP, 59BC, -38)