Après avoir fait un match sans grand relief contre Clermont (1-1), l’ASSE affronte Villarreal. Une opposition d’un tout autre standing pour les hommes de Dall’Oglio. Un match qui va placer le curseur du travail à accomplir encore pour être prêt pour la reprise de la Ligue 1. Retour sur la rencontre disputée à 16h30 au stade Joseph Moynat.

Olivier Dall’Oglio a tout d’abord donné quelques indications avant le match sur la façon dont il souhaitait procéder :

« On aura plus de jus que contre Clermont, mais on ne sera pas au top physiquement. Il faudra l’être au niveau mental. Je veux que les joueurs se dépensent. Villarreal est une bonne équipe de Liga, on sait qu’on va être dans la difficulté. C’est le but. On veut s’habituer à cette difficulté. Comme contre Clermont, on alignera sûrement deux équipes différentes. Les temps de jeu de certains joueurs évolueront. On va voir s’il faut en pousser certains ou pas. »

La compo de l’ASSE

1ʳᵉ mi-temps :

2ᵉ mi-temps :

Résumé de la rencontre

Première mi-temps

Pour ce premier acte, Olivier Dall’Oglio a fait le choix d’aligner trois recrues. Ben Old et Augustine Boakye étaient ainsi titulaires pour disputer leurs premières minutes sous le maillot Vert, tandis que Yunis Abdelhamid entamait la partie comme face à Clermont. Cette rencontre marque aussi le retour de Gautier Larsonneur et Anthony Briançon. Ce sont les Verts qui ont donné le coup d’envoi. Alors que notre regard se portait sur le positionnement des deux nouvelles recrues, une mauvaise nouvelle est déjà arrivée… Blessé la quasi-totalité de la saison passée, Ibrahima Wadji s’est tout de suite tenue l’arrière de la cuisse. L’avant-centre a cédé sa place dès la deuxième minute, remplacé par Ibrahim Sissoko.

Le début de rencontre est assez équilibré. L’ASSE semble avoir fait le choix d’un 4-3-3. Dans cette équipe, les recrues sont placées comme ceci : Yunis Abdelhamid en défense centrale à la gauche d’Anthony Briançon. Ben Old comme milieu relayeur gauche, en soutien de Mathieu Cafaro. Augustine Boakye occupe lui le couloir droit de l’attaque. C’est Antoine Gauthier qui est à ses côtés. Les premières situations sont espagnoles, les Verts éprouvent des difficultés à s’approcher des buts adverses. La première vraie frappe de l’ASSE est signée Ibrahim Sissoko. Lancé en profondeur, l’attaquant stéphanois voit sa frappe être déviée en corner.

Après la pause fraicheur, les Verts essayent de plus s’installer dans le camp adverse, mais c’est assez compliqué. Après une belle combinaison avec Antoine Gauthier, Augustine Boakye voit sa frappe passer au-dessus. Les Verts sont proches de concéder le premier but lors de l’action suivante. Mais, Gautier Larsonneur remporte son face-à-face contre l’attaquant de Villarreal, Alexander Sorloth. Les espagnols prennent confiance et tentent une nouvelle frappe qui fuit de peu la lucarne gauche stéphanoise !

Malgré une multiplication des occasions, les joueurs de Villarreal ne parviennent pas à ouvrir le score. Les Verts tiennent bon et tentent de proposer des choses, mais il manque un petit quelque chose pour terminer proprement les actions. Cependant, il faut faire attention sur certaines situations défensives, qui peuvent poser problèmes. Les joueurs de Villarreal font preuve de beaucoup de volonté pour aller sur le porteur de balle stéphanois. C’est dans le temps additionnel que les Verts vont justement payer ce manque de maîtrise. Villarreal s’infiltre dans la surface de réparation. Deux joueurs se retrouvent seul et l’un d’eux, se nommant Cardona pousse le ballon au fond des filets. 1-0, c’est le score à la mi-temps.

Seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, Dall’Oglio change la quasi totalité des joueurs sur le terrain. Plusieurs jeunes font leur apparition : Pedro, Owusu, Nzuzi, Sahraoui, Othman. Zuriko Davitashvili, pour sa première avec les Verts, est aussi aligné au coup d’envoi de cette seconde période. Et il ne va pas tarder à se faire remarquer. A la 56ème minute, alors que l’ASSE avait la maîtrise du ballon depuis quelques minutes, le Géorgien va envoyer une magnifique frappe de l’extérieur de la surface dans la lucarne adverse (1-1, vidéo ci-dessous).

Dans la foulée, Davitashvili, encore lui, va servir Othman dont la frappe légèrement déviée trouve le chemin des filets (2-1). Les Stéphanois réalisent donc un bon premier quart d’heure et prennent les devants. Les débats vont ensuite s’équilibrer. Puis l’ancien ailier des Girondins va venir alourdir le score en toute fin de rencontre d’une nouvelle frappe de l’extérieur de la surface (3-1). Avec une équipe plus solide mais surtout plus joueuse, via notamment plusieurs mouvements initiés par Othman ou Davitashvili, les Verts s’imposent donc par deux buts d’écart. De quoi poursuivre la préparation sereinement.