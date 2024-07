La préparation estivale s’accélère pour les clubs de Ligue 1. Une majorité de clubs de l’élite, excepté le PSG, ont débuté leur séquence de matchs amicaux. Alors qu’il ne reste plus que 3 semaines avant le début de la saison, pas moins de 25 matchs amicaux sont organisés cette semaine. Une dizaine de clubs de l’élite disputent deux matchs dans les prochains jours.

Un milieu de semaine aux allures de Coupes d’Europe

Entre mardi et mercredi, dix équipes vont se frotter à différents clubs allant du National (Auxerre affronte Troyes) et de Ligue 2 (Rennes affronte Guingamp) aux premières divisions européennes voire même au Japon (Reims effectue une tournée au pays du soleil levant). Ainsi, ce milieu de semaine prend un véritable accent international. Une seule rencontre concerne deux équipes de Ligue 1 : le match entre Montpellier et Saint-Étienne à Lunel.

Mardi 30 juillet : Lille – Celta Vigo (ESP)

Mercredi 31 juillet : Auxerre – ESTAC Troyes (N)

Mercredi 31 juillet : Brest – Naples (ITA)

Mercredi 31 juillet : Le Havre – AZ Alkmaar (P-B)

Mercredi 31 juillet : Lyon – Torino (ITA)

Mercredi 31 juillet : Monaco – Feyenoord Rotterdam (P-B)

Mercredi 31 juillet : Montpellier – ASSE

Mercredi 31 juillet : Reims – FC Machida Selvia (JAP)

Mercredi 31 juillet : Rennes – EA Guingamp (L2)

Mercredi 31 juillet : Toulouse – Girona FC (ESP)

Week-end : 15 équipes de Ligue 1 sur le pont

Là encore, le week-end aura des allures européennes pour de nombreux clubs. L’Ouest de la France (Angers, Nantes et Rennes) ainsi que Saint-Etienne eux, resteront franco-français. La plus grosse affiche est assurément le match entre Lens et le champion de Bundesliga qui a fait sensation, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.