La réserve de l’ASSE, qui avait retrouvé les terrains le mardi 9 juillet, poursuit sa préparation. Plusieurs très jeunes joueurs, dont certains nés en 2008, sont avec Razik Nedder depuis trois semaines. Le groupe a aussi été renforcé récemment par des éléments qui avaient débuté avec les professionnels. Tous ces joueurs entamaient aujourd’hui leur aventure dans le Tournoi Européen U21 de Ploufragan.

Un premier match contre le SM Caen

Comme souvent, l’ASSE a en effet été conviée au Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Le Stade Rennais, le Paris FC, la Real Sociedad, l’AJ Auxerre, l’En Avant de Guingamp, le SM Caen et Hambourg sont aussi invités. Dans le groupe A, les Verts sont opposés au SM Caen, au Stade Rennais et à Hambourg ! La saison dernière, après une phase de poule quasi parfaite (victoire contre Bournemouth, nul contre Guingamp, victoire contre Monaco) les Stéphanois étaient allés en finale face au Paris FC. Ils s’étaient cependant inclinés à l’issue d’une folle séance de tirs au but (1-1, 7-8 t.a.b.) et ont donc à cœur de prendre leur revanche lors de cette nouvelle édition.

Cela passait en partie par un résultat aujourd’hui contre les Caennais. Le groupe réserve disputait à 15h30 son premier match de poule, face à l’équipe Normande. Au coup d’envoi, Razik Nedder décide d’aligner le onze suivant : Houngbo-Civier – Makhoufi, Ndiaye, Camara, Harrar – Gadegbeku, J. Mouton, Cateland – Agesilas, Kies, Mayilla.

Dans le temps réglementaire (2×30 minutes), les deux équipes n’ont pas réussi à se départager (0-0). Aux tirs au but, c’est malheureusement Caen qui s’est imposé (1-3) selon le site Poteaux Carrés. Matéo Houngbo-Civier n’est pas parvenu à sortir une tentative adverse et deux de ses coéquipiers n’ont pas transformé leur penalty. Rendez-vous demain pour les jeunes Verts, qui devront faire mieux contre le Stade Rennais et Hambourg s’ils veulent aller au bout. Pour le moment, avec ce nul puis cette séance de t.a.b. perdue, l’ASSE est avant-dernière de sa poule avec 1 point.

Le groupe stéphanois pour le tournoi :

Houngbo-Civier, Delacroix – Makhloufi, Harrar (joueur à l’essai), Ndiaye, Achour, Hornech, Camara, Dodote – J. Mouton, Cateland, Gadegbeku, El Jamali, Eymard – Mayilla, Agesilas, Kies, Ben Tiba, Dieye, N’Guessan.