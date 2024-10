Si l'ASSE a accroché la seconde victoire de la saison face à Auxerre, c'est aussi en grande partie sur ses supporters que le club peut s'appuyer. Après une campagne d'abonnement record, l'idée d'ouvrir les balcons supérieurs était sujette à crispation.

Une campagne d'abonnement record à l'ASSE

Après son retour en Ligue 1, le club du Forez jouit d'un véritable engouement dans ses tribunes. Un soutien de taille, pour porter les stéphanois vers le maintien. "Ça change pas mal de choses", soulignait Olivier Dall'Oglio. "On a besoin d’avoir tous nos atouts et celui-là est essentiel.", ajoute-t-il. "Quand il y a tous les supporters, on sent vraiment qu’on est 12 sur le terrain.", confirme Léo Pétrot en conférence de presse.

Ils étaient en effet pas moins de 30.000 à garnir les tribunes pour la réception d'Auxerre, une première depuis les barrages face à Metz la saison dernière. Il faut dire que la campagne d'abonnement est une véritable réussite du côté du forez. Cinq jours seulement après son lancement, 10.000 supporters s'étaient engagés sur la saison pour encourager leur équipe. Mais il s'agit désormais du double qui occuperont les sièges de Geoffroy-Guichard (20.307). Jamais l'ASSE n'avait enregistré un tel chiffre, le précédent record étant de 18 010 abonnés en 2014.

Retour des balcons ?

Mais le sujet des balcons était source de débats ces derniers mois. Pour rappel, le club dix fois champion de France décidait de leurs fermetures pour éviter tout incident. En effet, grand nombre de supporters ayant acquis des places en balcons profitaient des accès communs pour accéder aux parties basses. Seulement, chaque tribune possède des capacités maximales. En cas de non-respect de ces jauges de sécurité, le club engage sa responsabilité en cas d'incident. L'ASSE avait donc décidé de ne plus vendre les places situées en balcon dans l'attente de trouver une solution. C'est ainsi de près de 4.500 places que Geoffroy-Guichard se voit être amputé, bridant la capacité commerciale à 37.000 places.

Pourtant, ce mercredi, le journaliste Didier Bigard annonce sur son compte X la réouverture des balcons supérieurs de la tribune Charles Paret et Jean Snella. Les deux balcons pourraient être de nouveau accessibles pour la réception de l'Olympique de Marseille, le 8 décembre prochain.