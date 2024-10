Le week-end dernier a été très positif pour l'ensemble des équipes de l'ASSE. Avant la rencontre de l'équipe masculine qui jouait contre l'AJ Auxerre, les Vertes ont commencé l'après-midi, par un succès à quelques hectomètres de Geoffroy-Guichard. Victorieuses face au Paris FC, elles ont réalisé le gros coup de la troisième journée d'Arkéma Première Ligue. Actuelles secondes du championnat, elles pourraient prendre la tête au moins provisoirement ce vendredi soir contre Le Havre.

L'exploit de l'ASSE face au Paris FC

Un scénario idéal a eu lieu samedi denier. Face à la meilleure équipe du championnat qui restait sur deux victoires 6-0 et 8-0 contre Guingamp et Le Havre, les Vertes ont réalisé un coup parfait. Dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, Cindy Caputo a surpris la gardienne adverse. Score final 1-0 en faveur de l'ASSE qui a ainsi remporté ses trois premiers matchs. Laurent Mortel a forcément beaucoup aimé la prestation de ses joueuses comme il l'a indiqué sur le site de l'ASSE.

" On retient l’exploit d’avoir battu le PFC, 1-0, chez nous. C'était un match disputé où on a cherché à résister, à rester en place et à exploiter les ballons pour leur faire mal sur nos phases de transition. Tant qu’on restait à 0-0, on savait qu’on était capables de les faire douter. C’est facile de le dire maintenant mais il y a eu des moments clés avec des arrêts ou des attitudes défensives autoritaires qui nous ont aidé. On savait que nos phases de transition pouvaient leur poser problème grâce à nos qualités de vitesse. C’est ce qu’on a su faire en fin de match. C'est une fin heureuse. "

Focus sur le Havre pour prendre la tête ?

Cette fois, l'ASSE se déplace en Normandie pour affronter Le Havre. Cette affiche va être la première de la 4ème journée de championnat. Diffusée sur Canal + Sports, la rencontre se déroulera ce vendredi 11 octobre à 21h. Les Havraises restent sur trois défaites consécutives contre Nantes (0-1), le Paris FC (8-0) et le PSG (3-0). En cas de succès les Vertes s'installeraient sur le fauteuil de leadeur en attendant les matchs du PSG et de l'OL qui se dérouleront le lendemain.

Ce qu'il faut savoir

Arbitre centre : EMELINE ROCHEBILIERE

Arbitre assistant 1 : CAMILLE COMBA

Arbitre assistant 2 : STEPHANIE DI BENEDETTO

Arbitre remplaçant : MANON PERSICHETTI

Délégué principal : NICOLAS HARLAY

Délégué adjoint 1 : ERIC FERON

Délégué accompagnateur : DANIEL CAMUS

Observateur adjoint 1 : JULIEN BLANCHAIS

Crédit photo : Allez_LesVertes