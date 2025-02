Ce samedi, l'ASSE a une nouvelle fois affiché ses lacunes défensives et concédé le nul face à Angers. En concédant deux nouveaux penalties, les Verts portent à treize le nombre de fautes sanctionnées dans la surface cette saison, un record parmi les cinq grands championnats européens. Outre certaines décisions arbitrales, c'est surtout la qualité de la défense stéphanoise qui interroge. Dylan Batubinsika, auteur de plusieurs erreurs ces dernières semaines, semble incarner les difficultés récurrentes des Verts en défense. L'heure du changement a-t-elle sonné ?

Il n'aura fallu que sept minutes à Angers pour exploiter les failles stéphanoises. Une faute largement évitable de Dylan Batubinsika a offert un premier penalty à Himad Abdelli, qui s'est chargé de le transformer. Par la suite, un marquage laxiste de Mickaël Nadé a permis aux Angevins de doubler la mise. En fin de rencontre, Maxime Bernauer, fraîchement entré en jeu pour sa première en Vert, a concédé un second penalty, annihilant ainsi tous les efforts des Verts, qui menaient pourtant 3-2.

Ce scénario met en lumière une défense aux aboies, souvent prise de vitesse et trop friable dans la surface. Treize penalties concédés en une saison : un chiffre alarmant qui traduit un véritable problème défensif.

Un axe central trop lent et inefficace

Si Yvann Maçon et Dennis Appiah repésentent à ce jour les meilleures options à leurs postes, l'axe central demeure une grande inquiétude. Initialement, Yunis Abdelhamid était prévu pour diriger la charnière aux côtés de Mickaël Nadé ou Dylan Batubinsika. Cependant, l'ancien rémois a rapidement montré ses limites en Ligue 1 et s'est vu relégué sur le banc. Batubinsika et Nadé ont donc été titularisés, mais leur manque de vitesse et d'agilité face aux attaquants adverses leur coûte cher. Durs sur l'homme et physiquement imposants, ils se retrouvent trop souvent en position de faute, accumulant erreurs de placement, cartons, voire suspensions.

Dylan Batubinsika est particulièrement en difficulté depuis plusieurs semaines, si ce n'est depuis le début de la saison. Fréquemment en retard et coupable d'interventions hasardeuses, il semble devenu la cible des attaquants adverses qui exploitent ses failles. Si Saint-Étienne subit tant d'attaques dans sa surface, c'est aussi parce que l'équipe peine à contenir les offensives adverses loin de son but.

Maxime Bernauer, un espoir pour stabiliser la défense de l'ASSE ?

En fin de match, Eirik Horneland a donné sa chance à Maxime Bernauer, récemment arrivé du Dinamo Zagreb. Positionné sur le côté droit, il a fait bonne impression malgré son penalty concédé. Physiquement présent, propre dans ses transmissions et bien placé, il dégage une expérience qui pourrait faire du bien à la défense stéphanoise. Son expérience en Ligue des Champions lui confère un profil rare dans un effectif dans lequel peu de joueurs ont connu la Ligue 1.

L'idée d'une charnière Bernauer-Nadé commence à faire son chemin. Si elle ne résoudra pas les problèmes de vitesse, elle pourrait apporter plus de sérénité. Avec le retour d'Appiah à droite et la montée en puissance d'Yvann Maçon à gauche, l'AS Saint-Étienne pourrait enfin se doter d'une arrière-garde plus rassurante.

Un changement nécessaire pour espérer le maintien

Dans la course au maintien, les Verts ne peuvent plus se permettre d'inscrire trois buts avec le spectre permanent d'en encaisser autant, voire davantage. Une défense consolidée est impérative pour espérer un redressement. Face à Nice, il est probable qu'Eirik Horneland choisisse de titulariser Bernauer à la place de Batubinsika. Un tel choix permettrait à l'ASSE de retrouver un minimum de solidité et d'offrir un cadre plus sécurisant à l'équipe stéphanoise. Le coach de l'ASSE pourrait même être dans l'obligation d'aligner Bernauer sur Batubinsika, averti à la 5e minute ce samedi, voyait son match de sursis révoqué contre Nice. Il se pourrait toutefois qu'il soit seulement suspendu face au Havre.

L'avenir des Verts en Ligue 1 passe inévitablement par une amélioration défensive. Maxime Bernauer pourrait bien être la pièce maîtresse de ce renouveau.