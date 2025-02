IL EST NÉ LE D’IRVIN ENFANT !! - ASSE

“L’essentiel en enfer est de survivre.” Michel Audiard

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 23.02.25 – MAINTIEN -11 POINTS « Champagne !! Oui les gamins, j’avais commencé à décapiter une quille de rouille quand j’ai vu que vous sembliez enfin vous être retiré les doigts du couloir intestinal pour ENFIN me ramener trois pions dans le Grand Livre des Recettes ! Et BAM, j’ai cherché le bouchon partout pour la reboucher, quand j’ai constaté que finalement, vous aviez trouvé le moyen de n’en prendre qu’un !! Et ben ... 11 matches pour en prendre encore au moins 11, je n’ai pas fini de serrer les meules ! »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 304ème chronique, après cet ASSE-SCO (3-3). Et je ne vous cache pas que 24h après ce match nul spectaculaire de nos Verts, je suis pris d’un mélange de sentiments divers qui vont de l’abattement et la résignation à l’espoir, en m’arrêtant un bon moment sur la case Frustration.

Le dosage ces réalités déterminera l’avenir, à court, voire très court terme.

CHAPITRE 1 : UNE MALADIE PROFONDE ET SANS RÉMISSION

Commençons par appuyer là où ça fait mal. Et on a beau être au courant de la maladie, les médecins ont été clairs avec nous sur ce point depuis longtemps, ça fait encore un peu plus mal à chaque fois.

On peut tourner le truc dans le sens qu’on veut quand ça nous arrange, les faits sont têtus. Et implacables. L’ASSE saison 2024-2025 a joué 23 matches de championnat, elle a encaissé 53 buts, soit 2,3 buts par match, et a concédé 13 penalties à l’adversaire, soit plus d’un péno tous les deux matchs.

BAM.

On pourrait presqu’arrêter l’analyse là, tellement c’est parlant. A l’évidence, il est difficile d’espérer quoique ce soit dans le foot de haut niveau quand tu es aussi faible défensivement. Et comme ça ne paraît pas être la zone d’expertise principale de notre nouveau coach, il y a quand même du mouron à se faire pour l’avenir immédiat.

Factuellement, ça veut dire que pour gagner des matches, l’ASSE doit – en moyenne – marquer 3 buts à chaque partie. Et tout le monde voit bien que l’équipe n’est pas suffisamment puissante offensivement pour y parvenir. Quant aux pénos concédés, ils sont juste l’expression chiffrée du manque de maitrise, de sérénité, de talent de cette défense.

Ça reste du foot fiction, mais il est évidement que notre façon de défendre au sens large, et notre ligne défensive en particulier n’ont pas le niveau L1 loin s’en faut. Mais en poussant le bouchon plus loin, je me demande à quel niveau elle existerait même à l’étage en-dessous ... Ce qui, comme dit mon bon Stachowsky, n’est pas des plus rassurant même dans la simple optique d’un barrage.

Le manque de talent des 5 joueurs qui compose la ligne de défense saute aux yeux. Quels que soient les essais et les associations. Les latéraux sont très faibles et si évidemment, c’est ‘moins pire’ d’avoir YVANN_LE_FRANC_MAÇON à droite et PÉTROT_N’EN_FAUT à gauche que ce dernier à droite et CORNUD_MUSE_A_L'AIR à gauche, ça reste très faible, dans les deux zones du terrain.

Mais samedi dans le chaudron, le Navire Amiral de la pauvreté footballistique, c’était bien sûr DYLAN BATUBINSIKA-TEUR, qui a livré une partie proche de la rognure de basse cantine. Alors on peut toujours taper aussi sur le gros NADÉ_RÉTRO_SATANAS pour son absence de réactivité au marquage sur le 2ème but du SCO, mais au bout d’un moment, quand tu joues à côté d’un tractopelle comme BATÜÜÜ (coucou mon Hool’s !!), tu finis par craquer. Le garçon est lent comme la Marche Funèbre de Chopin, techniquement moyenâgeux (et pourtant la technique en football, c’est comme la poésie en littérature : on peut s’en passer, mais du coup c’est dommage et ça manque). Quant à son QI foot, son intervention qui met le SCO sur les bons rails dès la 7ème minute montre sans trop de détour que ce n’est pas le poids de son cerveau qui risque de fausser un pèse-lettre.

Malgré le pénalty qu’il provoque aussi, sur les quelques minutes que j’ai vu faire à FRANZ_MAXIME_BECKEN_BERNAUER, je le mets direct en DC dès samedi à la place de BATUBINSIKA-TEUR et je n’y réfléchis même pas plus de 10 secondes. Il était en plus juste devant mes yeux, 10 minutes on suffit pour voir qu’il sait faire un contrôle même sous pression, une passe, et gagner un duel. C’est déjà plus que l’autre.

Enfin, si notre cancer, dont on espère tous qu’il ne soit pas déjà entré en phase terminale, c’est la faiblesse défensive, on pourrait aussi parler du manque de maitrise, de maturité, de contrôle et de sang-froid de cette équipe, qui a 3-2 après un tel scenario, doit verrouiller le résultat plutôt que d’essayer d’aller chercher le 4-2. Par exemple, pourquoi LOUIS_MOUTON_CADET tente-t-il cette ouverture, superbe mais avec un taux de réussite incertain sur BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME pour aller chercher le 4-2 au lieu de temporiser, voir pourrir le ballon au milieu en attendant d’avoir du monde autour pour confisquer la chique et manger la montre ? Pourquoi BATUBINSIKA-TEUR concède-t-il ce corner stupide qui amènera, sur la phase d’après, cette situation de pénalty ? Et enfin pourquoi, même si on peut discuter sur la réalité de la sanction, BECKEN_BERNAUER prend-il le risque dans la surface au lieu de défendre debout sur un mec qui est dos au but ?

Au final, tu lâches deux points au bout du temps, deux points qui pourraient cruellement manquer à la fin, et tu repars avec un nul qui a un sérieux goût de défaite. Tout ça parce que tu as un effectif trop jeune (au passage, le choix de N'GUESSAN_CE_DANS_L'MOTEUR, dont on a tous compris que c’était juste pour réveiller DAVID_EST_CHEVELU a fonctionné pour l’objectif mais ne rend pas service ni au gamin, ni à la maturité de l’équipe dans ces moments cruciaux). Mais peut-être aussi parce l’attitude en match de CAP_HORN(ELAND), toujours en train de sauter comme un Kangourou sous cocaïne, n’est probablement pas de nature à transmettre du sang-froid à un effectif qui en manque déjà cruellement.

CHAPITRE 2 : LA BÊTE NE SEMBLE PAS COMPLÈTEMENT MORTE - ASSE

Maintenant qu’on s’est fait mal, voyons les côtés positifs de ce match ASSE-SCO. Car il y en a quelques-uns, qui peuvent donner espoir de penser que le cochon n’est pas encore complètement dans le maïs. Et qui pourront peut-être servir de points d’appui à un redressement de la situation.

Et j’en vois deux en fait.

Le premier, même si je vous concède qu’au final, ça nous fait une belle jambe de bois et qu’il n’y a pas de quoi se relever la nuit pour se regarder dormir, c’est le retour à un état d’esprit de combattants. D’équipe qui ne lâche pas malgré des vents particulièrement contraires.

A 0-2 et vu la production sur la pelouse, j’avoue m’être moi-même laissé aller à une forme d’abattement et de résignation. Mais pas les joueurs et c’est ce qui compte le plus. A 1-2, quand BOUCHOUARI_POTTER met sa frappe sur la barre juste avant la mi-temps, une nouvelle fois, je me suis dit qu’on avait raté le tournant. Mais là encore, pas les joueurs, qui ont su montrer du caractère, dont je soulignais l’absence sur les derniers matches dans mes récentes chronique. Et c’est une vertu essentielle de manière générale, mais qui va l’être encore plus dans la course contre la montre pour le maintien, et encore beaucoup plus si jamais l’ASSE doit passer par la case Barrage.

C’est d’autant plus surprenant dans une équipe jeune et dont on souligne depuis longtemps l’absence de cadres. Mais n’est-ce pas justement l’apport dans ce domaine de joueurs comme GÉRARD_DE_TARDIEU et surtout, et ça sera le point n°2, de CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR ?

Car oui, l’autre point très positif du match de samedi, et ça fera plaisir à la petite Anne qui devient complètement hystérique dès qu’il s’agit du Chouchou, c’est la partie livrée par le revenant CARDONA. Une renaissance. *IL EST NÉ LE D’IRVIN ENFANT !!*. Evidemment c’est l’homme du match, en tout cas celui qui a changé le scénario et la trajectoire de la partie. Et plus intéressant encore, on a retrouvé la « patte CARDONARA » (comme dirait Ma Gonfle que je salue au passage).

D’ailleurs l’histoire a de curieuses coïncidences, car si on regarde bien son parcours cette année, il commence à sérieusement ressembler à celui de l’année dernière, non ? Un début timide, puis un doublé déjà .... Contre ANGERS ! Et quand on se souvient de la suite, de ce que le garçon avait apporté au Groupe, dans le mental, mais footballistiquement aussi, on peut considérer là que ça sera une réussite du mercato d’hiver et que ça pourrait devenir une arme, dans un arsenal vert qui en manque tant. Une arme qui aurait permis à Carthage de gagner les Guerres Puniques, si celle-ci avait été inventée deux cents ans avant Jésus-Christ.

Alors peut-être que je m’emballe, et que dans quelques temps, on sera toujours en train de jouer à la cuiller dans l’assiette à soupe. Mais il est certain en tout cas que dans les 11 matches de combat qui arrivent pour le maintien, son profil, sa mentalité et un peu de son talent pour marquer et faire marquer nous seront essentiels. Et aussi si nous finissons avec le statut de barragiste. Et si c’est le cas, alors comme disait ce bon Balzac, il nous faudra l’honorer (ce statut …)

CONCLUSION : STOP OU ENCORE ?

Avant ce match, quand j’en parlais avec les potes, je disais que c’était le premier d’une série « STOP ou ENCORE ». En gros : tu gagnes, tu continues (à espérer), tu perds ça ressemble à un stop. Bon ben là, c’est match nul donc ça ne marche pas !! 😊

Mais ce qui est certain, c’est qu’il faudra 150% de motivation aux joueurs pour aller chercher le maintien, et faire preuve à chaque sortie du mental et de l’état d’esprit qu’ils ont montré samedi.

Car si celui qui se bat risque de perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu.

Il reste 11 matches à EIRIK_LE_VIKING pour trouver un moyen de soigner le malade derrière, prendre moins de 2,3 buts par match, et arrêter de concéder des pénaltys. Sinon évidemment, rien ne sera possible et cette affaire risquerait alors d’aller beaucoup plus vite qu’un bus de la ligne 20 à six heures du soir.

Et nous de vite nous retrouver sous trachéo (Tommy de son petit nom).

Mais ne vous inquiétez pas, même si ça arrive, il restera toujours des milliers de gens pour aimer l’ASSE (clin d’œil à la belle ambiance samedi à nouveau dans le chaudron). Et comme disait Édouard Herriot : "Les Hommes ne meurent vraiment que quand ceux qui les ont aimés disparaissent à leur tour".