L'ASSE a été tenue en échec par Angers hier soir à Geoffroy Guichard (3-3). Voici la réaction des chroniqueurs sur RMC dans l'émission l'After Foot. Extraits.

Le match commence de la pire des manières avec un penalty concédé à la 5ᵉ minute par Batubinsika. Abdelli transforme puis double la mise même à partir de la 17e minute. 2-0 pour le SCO, c'est une entame cauchemardesque. Les Verts sont en grande difficulté jusqu'à ce corner de Tardieu repris de la tête par Cardona pour réduire la marque. 1-2, c'est le score à la pause. Le second acte est bien plus emballant côté stéphanois. Pierre Ekwah remet les deux équipes à égalité d'une belle frappe. Davitashvili va s'offrir une seconde passe décisive lorsqu'il centre pour Cardona qui met les Verts devant 3-2. Tout semble se dessiner correctement jusqu'à cette faute dans la surface de Bernauer. Dieng transforme, ASSE 3, Angers 3, c'est le score final !

Damien Perquis : "Si tu ne prends pas de points dans l'état où est le club... au niveau du classement c'est quand même ce qui est le plus important. J'aime bien Horneland, je disais la dernière fois qu'il était énergivore, qu'il demandait beaucoup à ses joueurs. Il était dans le combat, l'énergie, d'aller chercher haut. Il y a un problème de diagnostic, les joueurs de son vestiaire ne sont pas faits pour jouer dans ce style-là. Contre les gros, tu as un problème d'analyse, tu veux aller chercher haut, contre l'OM, tu le payes cher alors que tu es au vélodrome.

"Le diagnostic de son vestiaire est peut-être mal fait, le diagnostic de son effectif est peut-être mal fait." (Damien Perquis après ASSE-SCO)

Au lieu de mettre un bloc bas pour être solide et pouvoir contrer, tu n'es pas capable de le faire. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir cette prise de conscience d'Horneland que tu as besoin de points surtout. Faire vibrer le stade Geoffroy Guichard, c'est marqué un but de plus que son adversaire mais tu dois encore marquer quatre buts car tu prends encore trois buts ce soir contre Angers. À la base, le diagnostic de son vestiaire est peut-être mal fait, le diagnostic de son effectif est peut-être mal fait."