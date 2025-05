Les U17 de l'ASSE se devaient de dérouler d'ici la fin de saison. Avec deux rencontres restantes contre Bastia et Grenoble. Première échéance ce dimanche en Corse pour y affronter Bastia, un déplacement toujours périlleux et formateur. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 15h.

Assurés de terminer 1er de la poule, les joueurs de David Le Moal préparent les playoffs pour tenter de faire mieux que leurs aînés, demi finaliste la saison dernière et défaits contre Amiens.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Masse - Teillol, Mnemoi, Kasia Nkondo, Lengue - N. Mouton, Mansouri, Aini - Vibert, Moulin, Toty.

Sont entrés en jeu : Lengi, Jolivet, Charros, Piskor.

Les Verts tombent à Bastia !

L’AS Saint-Étienne a concédé une défaite précieuse ce dimanche sur la pelouse du SC Bastia (2-1), lors de la 35e journée de Ligue 2. Malgré une ouverture du score rapide signée par l'ailier Noah Moulin à la 15e minute, les Verts ont subi la réaction corse orchestrée par un Carlud Andria Zuccarelli en grande forme. Ce dernier a inscrit un doublé express (25e, 37e), permettant à Bastia de prendre l’avantage avant la pause sur le score 2-1.

Le match est formateur, tendu et engagé, et a vu les Stéphanois écoper de trois cartons jaunes (Lengue Lenou, Lengi, Kasia Nkondo), traduisant la frustration croissante face à l’efficacité bastiaise. En face, les locaux ont également été avertis à deux reprises, mais ont su gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Malgré quelques opportunités en seconde période, l’ASSE n’est pas parvenue à revenir au score, manquant de tranchant dans le dernier geste. Les coéquipiers de Tidiane Vibert enregistrent leur cinquième défaite de la saison pour seize vitoires et quatre nuls.

Pour clôturer la saison régulière avant les playoffs, les U17 recevront Grenoble. À l'aller, Les coéquipiers de Noham Aini s'étaient imposés 3-0 !

