À deux semaines de la reprise du championnat, l’ASSE enchaîne les rencontres de préparation. Opposés à Clermont, Villarreal, Montpellier, et Grenoble, les Stéphanois ont connu divers résultats. Ce mercredi, ils vont enchaîner une cinquième rencontre face à Getafe, pensionnaire de la Liga espagnole. Un vrai bon test pour les Verts ?

Une dernière semaine avec des rencontres de préparation

L’ASSE va disputer un quatrième match amical en l’espace de dix jours. Face à Kiel samedi prochain, ce sera le cinquième et dernier. Les Verts se lancent donc dans une dernière semaine ponctuée de matchs très importants. Face à Grenoble, les troupes d’Olivier Dall’Oglio ont connu beaucoup de difficultés, surtout entre la 30ème minute et la 60ème, où ils ont encaissé quatre buts. Après le match, Olivier Dall’Oglio revenait sur ces mauvaises minutes.

« Cette rencontre nous permet d’avancer, de voir ce qui est bien et ce qui l’est moins. Effectivement, on a eu un creux d’un quart d’heure dans lequel on s’est écroulé. On l’analysera. Avant, c’était plutôt bien, on maîtrisait les événements puis après, on s’est aperçu que, dès qu’on perdait des duels, on se faisait trouer. Il faut reconnaître qu’il y avait beaucoup de jeunes sur la première mi-temps, on avait besoin de les essayer, on a aussi fait beaucoup d’erreurs défensives. »

Un duel face à Getafe pour se rassurer ?

Les Verts vont donc défier le 12ème de la dernière saison de Liga au Coliseum de Madrid. À l’heure actuelle, les Espagnols connaissent une préparation difficile. Ils ne se sont jamais imposés.

Getafe – Coventry City 0-0

Getafe – Real Oviedo 0-1

Getafe – Real Saragosse 0-1

Getafe – Atlético Madrid 1-3

Un bilan pas forcément rassurant pour les Espagnols, qui restent sur trois défaites consécutives, avec cinq buts encaissés pour seulement un inscrit. Afin de se rassurer, il est certain que Getafe va tout faire pour remporter cette rencontre. Cette équipe coaché par José Bordalás, évoluait régulièrement avec une défense à quatre la saison passé. Mais, les espagnols peuvent aussi jouer à cinq défenseurs.

De leur côté, les Verts voudront également relever très vite la tête. Il est probable que le coach stéphanois fasse des choix forts. Ces deux derniers matchs s’annoncent très importants pour l’ensemble des joueurs qui espèrent une place de titulaire. Mais, ce sera aussi le cas pour le staff stéphanois qui pourra ainsi pointer les faiblesses de son équipe pour accélérer le mercato.

Le programme de l’ASSE avant la reprise