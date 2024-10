La réserve de l'ASSE est au repos ce week-end. En effet, la coupe de France reprend ses droits pour le cinquième tour. Afin de garder la forme, le staff stéphanois s'attèle à trouver des matchs amicaux. Après l'OM (victoire 2-0), Louhans Cuiseaux (victoire 4-0), les Verts affrontaient Châteauroux (N1), pensionnaire du championnat de National 1. Résumé de la partie jouée à Gaston Petit ce vendredi.

La compo de l'ASSE

Houngbo - Pedro, Ndiaye (c), Kinunga - Agesilas, Boakye, Gauthier, Miladinovic, Makhloufi - Othman, Mayilla

Sont entrés en jeu : Dieye, Masse (g), Kies, J. Mouton, Cateland, Lhery.

Résumé de la rencontre

Pour ce match, c'était l'occasion de retrouver l'équipe d'un joueur formé à l'ASSE, un certain Tyrone Tormin. Les Verts se sont inclinés 3-1 alors que le score à la pause était de 0-0. Les stéphanois ont pourtant plusieurs occasions franches d'ouvrir le score.

Les buteur stéphanois est Yanis Lhery. Une belle opposition pour les joueurs de Razik Nedder. À noter la presence de Boakye et Miladinovic qui continuent d'obtenir du temps de jeu avec la réserve.

Réaction du coach de l'ASSE, Razik Nedder

"On fait plutôt une première mi-temps intéressante, mais, on a encore une fois, manqué d’efficacité. On doit mener au score à la mi-temps. On a eu du mal à attaquer cette deuxième mi-temps. En effet, on a manqué de rigueur et on s’est fait sanctionner. Ce qui a permis à l’adversaire de prendre l’avantage. Le score final de 3-1 ne montre pas le match équilibré.

C’est très intéressant de jouer des équipes de ce niveau-là qui évoluent dans ce championnat de national qui est difficile. On va essayer de renouveler ce genre de match dans l’année. Dès que possible ! J'ai trouvé le match très formateur avec des conditions de jeux idéales. Aussi, l’impact et l'intensité du national est formateur. Jouer ses équipes au complet avec nos internationaux serait vraiment intéressant."

