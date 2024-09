Privée de compétitions, la faute au 4e tour de coupe de France, la réserve de l’ASSE jouait aujourd’hui contre Louhans Cuiseaux, équipe de N3 Bourgogne. Le match s’est joué à l’Etrat et a permis de faire une revue d’effectif avant le derby contre l’Olympique Lyonnais qui se jouera le week prochain à domicile.

Après un début de saison moyen, la réserve de l’ASSE cherche toujours la bonne formule dans son championnat. Avec trois défaites (Thonon Evian, Lyon la Duchère et UF Maconnais) et un nul (Limonest), les hommes de Razik Nedder sont derniers de la poule I de National 3. Afin de s’éviter une saison délicate, les coéquipiers d’Israël Kinunga doivent rapidement trouver leur rythme de croisière en empêchant des points.

La compo de l’ASSE

Toure – Kinunga, J. Mouton, Pedro – Makhloufi, Kies, Sahraoui, Agesilas – Dieye, Nguessan, Aiki.

Sont entrés en jeu : Mayilla, Othman, Cateland.

Une belle partition

À l’image de leur match amical d’il y a deux semaines contre l’Olympique de Marseille (Victoire 2-0), les stéphanois ont fait preuve de beaucoup de maîtrise.

En effet, les coéquipiers de capitaine Sahraoui vont rapidement ouvrir la marque par Djylian Nguessan. Sur une belle action collective initiée par Aiki puis Kies pour Dieye qui décale Nguessan. Ce dernier ouvre son pied pour ajuster le portier adverse. Déjà buteur lors de la dernière rencontre de championnat contre Thonon Evian Grand Genève et en amical contre l’OM, l’attaquant né en 2008 (tout juste 16 ans) continue d’enfiler les buts comme lors de sa formation.

La marque sera ensuite doublée par Ayman Aiki sur un bon service d’El Hadji Dieye. En à peine 10 minutes, l’ASSE mène déjà 2-0. En effet, déjà très en vue lors du dernier match avec deux passes décisives, l’international français U20 profite de ce temps de jeu pour se refaire la cerise et accumuler les minutes de jeu.

El Hadji Dieye va ensuite convertir un penalty obtenu par Djylian Nguessan pour le 3-0. C’est le score à la pause. Le match est plus en gestion en seconde période jusqu’à ce que le piston gauche Maedine Makhloufi vienne clore la marque avec un 4e but. 4-0, c’est le score final d’une rencontre réussie.

La réaction de Razik Nedder (coach de la réserve de l’ASSE)

« On fait une très grosse première. On avait surtout l’objectif de ne pas prendre de but donc on est satisfait de notre solidité. Dans le jeu offensif, on a été dans la continuité du match contre Thonon Evian Grand Genève avec cette capacité à se créer des occasions. De plus, on a eu cette efficacité qui te facilite le match. »