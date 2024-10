La Ligue 1 est mise en pause cette semaine, pour cause de trêve internationale. Si la plupart des clubs profitent de cette période pour conjuguer entrainements et repos, une équipe a disputé une rencontre amical face à un club de Ligue 1, et c'est peu de dire que ça ne s'est pas très bien passé pour celle-ci.

L'ASSE bien classée dans "son championnat"

Après sept journées de championnat, l'ASSE est plutôt bien positionnée. Une chose qui était très loin d'être évidente il y a trois semaines, lorsque les Verts ont en pris 8 à Nice. Mais la victoire inattendue contre Lille et la victoire convaincante face à Auxerre, un concurrent direct, en plus du point du nul glané à Nantes permettent aux stéphanois d'occuper la 12ème place du classement aujourd'hui. 7 points en 7 matchs donc, parmi lesquels 3 matchs face à des équipes avec qui, l'ASSE se battra sans doute de longs mois pour le maintien (Le Havre, Nantes et Auxerre).

Finalement, les Verts sont bien classés dans "leur" championnat, celui du maintien, puisque seul le FC Nantes les devance (10ème, 9 points). A contrario, le Havre est en grande difficulté ces dernières semaines et reste sur quatre défaites de rang (Toulouse, Monaco, Lille et Brest). Après avoir bien débuté sa saison (malgré une défaite inaugurale face au PSG) grâce à des victoires face à Saint-Étienne et Auxerre, deux concurrents directs, les normands se sont effondrés. Aujourd'hui, les maritimes sont 15èmes de Ligue 1, avec 6 points.

Le HAC humiliée par une Ligue 2

Didier Digard et sa troupe vont donc vivre une nouvelle saison galère avec pour objectif, le maintien, comme la saison dernière. Pendant cette trêve internationale, les bleus et blancs ont organisé une rencontre amicale face à l'USL Dunkerque (Ligue 2) en faisant tourner pour donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont peu voire pas en championnat. Finalement, c'est peu de dire que le naufrage a été total pour le HAC. Les hommes de Didier Digard se sont inclinés à domicile par 5 buts à 1. Une fessée qui n'est pas de nature à rassurer. Parmi les buteurs dunkerquois, on retrouve un certain... Maxence Rivera, buteur à la 48ème sur penalty.

La composition du Havre : Gorgelin – Confais, Pembele, Bodmer, El Hajjam – Kechta, Kuziaev, Ndiaye – Joujou, Ayew, Soumaré.

Les buts : Housni (75e) pour le Havre / Nsingi (18), Rivera (48e, sp), Queirós (53e) et Essimi (67e,83e) pour Dunkerque.