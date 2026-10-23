Au FC Nantes, ils sont deux joueurs à avoir porté le maillot de l’ASSE. Aujourd’hui en Loire-Atlantique, Mathieu Cafaro et Saïdou Sow sont deux joueurs sur lesquels les Canaris comptent pour remonter la pente cette saison. Mais dans quelle situation se retrouvent aujourd’hui ces deux anciens Stéphanois qui s’apprêtent à retrouver le Chaudron ?

L’affiche de Ligue 2 entre l’ASSE et le FC Nantes, initialement programmée ce samedi à 20 h, se déroulera finalement 45 minutes plus tard, à 20 h 45. Les deux clubs sont sur des dynamiques bien différentes. L’équipe de Ian Cathro est première du championnat et compte 22 points. De son côté, Grégory Poirier et ses hommes sont 14es avec 8 points. Avec 630 et 436 minutes de jeu, Saïdou Sow et Mathieu Cafaro sont les 3e et 8e joueurs les plus utilisés côté nantais.

Saïdou Sow, un titulaire indiscutable

Après avoir quitté l’ASSE durant l’été 2023, Saïdou Sow s’est engagé avec Strasbourg, avant d’être prêté durant l’hiver au FC Nantes, alors en Ligue 1. L’an passé, il a rejoint Clermont sous forme de prêt en Ligue 2. De retour cette saison à Strasbourg, il a de nouveau été prêté à Nantes avec l’objectif d’aider le club à remonter.

Titulaire à chaque rencontre depuis le 22 août, Saïdou Sow enchaîne dans la défense centrale cette saison. Mais en 7 rencontres disputées, Saïdou Sow a vu les adversaires inscrire 14 buts au total. Deux clean sheets sont malgré tout à noter lors de la victoire 1-0 face à Nancy et du match nul 0-0 face au Stade de Reims.

Avant la rencontre de ce week-end face à l’ASSE, l’ancien défenseur central stéphanois a évoqué ce qui, selon lui, manquait à son équipe d’un point de vue défensif : « C’est frustrant, parce que quand on prend des buts, c’est la défense qui est ciblée. Mais je pense qu’il faut qu’on défende mieux tous ensemble, qu’on ait une vraie équipe. » Des propos relevés par Ouest-France.

Mathieu Cafaro de retour de blessure et apte pour ASSE – Nantes

De son côté, l’ancien ailier de l’ASSE a rejoint le Paris FC en janvier 2025 et a connu la Ligue 1 par la suite. Là-bas, il a disputé un total de 23 rencontres pour 4 buts et 3 passes décisives. À la recherche d’un autre projet cet été, il a rejoint le FC Nantes. À son arrivée, il déclarait : « Très content d’avoir rejoint le FC Nantes, très content aussi de faire partie de ce projet pour pouvoir remonter. Je suis venu pour essayer d’aider l’équipe à le faire, apporter mon expérience des montées et j’espère pouvoir réussir l’objectif le plus rapidement possible. »

Les débuts de Mathieu Cafaro au FC Nantes ne sont certainement pas ceux qu’il attendait : 7 matchs et une seule passe décisive. Souvent titulaire (à 6 reprises), l’ancien Stéphanois joue régulièrement, mais cède toujours sa place au cours des rencontres. Absent ces deux dernières semaines car touché au niveau des quadriceps, il va faire son retour en Ligue 2 ce week-end. C’est ce qu’a annoncé Grégory Poirier en conférence de presse d’avant-match : « Mathieu Cafaro est de retour. » De quoi suffire pour le voir titulaire ? Réponse samedi soir dans le Chaudron !