À l’approche de la réception du FC Nantes dans un Geoffroy-Guichard comble, Ian Cathro peut compter sur plusieurs joueurs incertains avant la rencontre. De plus, les durées d’indisponibilité sont enfin fixées pour Gautier Larsonneur et Tamar Svetlin, le tableau de bord des Verts est désormais bien plus clair. Le point sur le groupe de l’ASSE avant de recevoir les Canaris

Hier, l’entraîneur stéphanois s’est présenté devant les médias avec des informations concrètes sur l’état de santé de son groupe. Si le secteur défensif enregistre des retours très importants, la tendance se confirme en revanche pour les blessés de plus longue durée. Le point complet à un peu plus de 24h du coup d’envoi.

L’ASSE compte sur Le Cardinal et Chico Lamba

La principale crainte du début de semaine concernait Julien Le Cardinal, contraint de céder sa place prématurément lors du déplacement au Red Star après un coup reçu au genou. Le coach stéphanois a immédiatement tenu à rassurer son monde. Le défenseur et capitaine des Verts sera donc bien en mesure d’opérer dans la charnière stéphanoise pour cette affiche de Ligue 1. S’il ne s’était pas entraîné avant cette fin de semaine, le joueur a été ménagé par l’ASSE en marge de la partie.

Autre retour notable dans le secteur défensif : celui de Chico Lamba. Écarté des terrains lors des dernières échéances, le joueur a reçu le feu vert médical. Ian Cathro a confirmé la nouvelle devant la presse. Une option supplémentaire non négligeable pour composer sa ligne arrière face à l’attaque nantaise. Absent avant la réception de Rodez puis face au Red Star, le Portugais pourrait réintégrer le groupe demain soir.

Plusieurs semaines d’absence pour Larsonneur et Svetlin

Au rayon des mauvaises nouvelles, le flou est désormais levé concernant la situation de Gautier Larsonneur. Touché face à Rodez et absent au stade Bauer, le portier titulaire stéphanois va devoir observer une période de repos prolongée. L’ancien entraîneur d’Estoril a évoqué plusieurs semaines d’absence pour son gardien.

Même constat pour Tamar Svetlin. Alors que le joueur s’était montré très réservé cette semaine sur l’évolution de sa gêne au tendon d’Achille. Le milieu de terrain devra donc s’armer de patience avant de fouler à nouveau les pelouses de Ligue 1. L’ASSE devra se passer du Slovène pendant plusieurs semaines.

Le groupe probable : Ndiaye, Lavalée – Ferreira, Pedro, Le Cardinal, Nair, Lamba, Old – Bernauer, Csongvai, Jaber, Boakye Breum, El Jamali, Baalal – Cardona, Davitashvili, Ballo, Duffus.

Il reste une places pour trois joueurs : Kasia, Dhaoui et Paalberg.